OTTAWA, ON, le 15 juin 2022 /CNW/ - Dans le cadre du Plan de protection des océans, le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec des collectivités côtières autochtones pour améliorer la sécurité sur l'eau. Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Joyce Murray, a annoncé un financement de 2 millions de dollars destinés à dix collectivités aux termes du Programme pilote de bénévolat des bateaux communautaires autochtones pour l'achat de bateaux et d'équipement de sécurité connexe.

La Garde côtière canadienne a lancé le Programme pilote de bénévolat des bateaux communautaires autochtones en 2017, dans le cadre du Plan de protection des océans, afin d'accroître la capacité des collectivités côtières à participer aux activités de recherche et sauvetage en milieu marin. Combiné à la formation en recherche et sauvetage, le Programme aide les collectivités autochtones dans les zones côtières à devenir de nouveaux membres de la Garde côtière auxiliaire canadienne. Le renforcement de la capacité locale à intervenir efficacement en cas d'urgence permet d'améliorer pour tout le monde la sécurité des eaux situées à proximité de ces collectivités.

Un financement total de 2 millions de dollars a été fourni à dix collectivités : le hameau de Pangnirtung (Nunavut), les Premières Nations Ka:'yu:'k't'h'/Che:k'tles7et'h' et la Nation Nisga'a (Colombie‑Britannique), la Première Nation de Whitefish River et le territoire non cédé de Wiikwemkoong (Ontario), la Nation crie de Waskaganish (Québec), le Mawiw Council Inc. (qui représente la Première Nation d'Elsipogtog et la Première Nation d'Esgenoopetitj) (Nouveau‑Brunswick), la Première Nation de We'koqma'q (Nouvelle‑Écosse), la Première Nation de Miawpukek et le Makkovimuit Trust Incorporated (qui représente les collectivités inuites de Nain et de Hopedale) (Terre‑Neuve-et‑Labrador).

À ce jour, 40 collectivités ou organisations côtières autochtones des trois côtes ont reçu plus de 12 millions de dollars pour financer l'achat ou le radoub de bateaux et d'équipement connexe de sécurité. Au cours de la prochaine phase du Plan de protection des océans, le Programme continuera d'aider les collectivités à établir, à améliorer ou à renforcer leur capacité à intervenir lors d'incidents de recherche et sauvetage en milieu marin.

Le Plan de protection des océans est le plus important investissement jamais consacré à la protection des côtes et des voies navigables du Canada. Ce plan national établit un système de sécurité maritime plus solide, qui offre aujourd'hui des possibilités économiques aux Canadiens, tout en protégeant nos zones côtières et la qualité de l'eau pour les générations à venir. Ce travail est réalisé en étroite collaboration avec les peuples autochtones, les intervenants locaux et les collectivités côtières.

Citations

« Les membres des collectivités côtières autochtones jouent un rôle important dans la sécurité maritime. Ils sont souvent les premiers à arriver sur les lieux lorsqu'un incident survient dans des zones côtières éloignées. En travaillant ensemble, la Garde côtière canadienne et ses partenaires autochtones améliorent la sécurité des collectivités au profit de tout le monde. ».

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Le Programme de bateaux communautaires autochtones a été une expérience positive pour la Première Nation de Whitefish River, et l'engagement de la Garde côtière canadienne envers la sécurité de notre collectivité est évident dans les efforts du personnel qui participe au programme. »

Stephen McGregor, agent de liaison maritime, Première Nation de Whitefish River

« Il est fondamental d'avoir des ressources et de la formation pour accroître la capacité d'intervention et assurer la sécurité de notre collectivité. Nous sommes une communauté très éloignée, pour laquelle voyager sur l'eau fait partie du quotidien. Nous sommes très reconnaissants que notre collectivité reçoive le soutien de la Garde côtière canadienne et de la Garde côtière auxiliaire de la Nation côtière. »

Steinar Våge, Développement de projets et de programmes, Premières Nations Ka:yu:'k't'h' / Che:k'tles7et'h'

« Le Programme de bateaux communautaires a grandement profité à la collectivité dans un certain nombre de domaines. Le plus évident est d'avoir un navire qui convient aux opérations auxiliaires de la Garde côtière dans notre région et qui peut aider les plaisanciers en détresse. Il s'agit d'un atout important pour nous, et nous n'aurions pas été en mesure d'obtenir un navire et de l'équipement comme celui-ci sans l'aide de ce programme. La communauté est ravie d'avoir participé et d'avoir réussi à profiter du programme. Deuxièmement, la formation qui découle de notre partenariat avec la Garde côtière canadienne donne à nos membres auxiliaires un excellent ensemble de compétences leur permettant de jouer un rôle clé en tant que membres auxiliaires. La composition complète de la formation qui accompagne le programme est un grand avantage pour eux, non seulement pour la Garde côtière auxiliaire, mais aussi d'un point de vue personnel et professionnel. »

Shayne MacDonald, Première Nation Miawpukek

« La Première Nation We'koqma'q est heureuse d'avoir un programme de bénévolat en bateaux communautaires autochtones de la Garde côtière canadienne ici dans le district d'Unama'ki. De plus, elle est très satisfaite du financement récent d'une nouvelle installation d'entreposage pour le navire communautaire. La présence de ce navire et d'un équipage hautement qualifié dans la région de la Première Nation We'koqma'q rassurera tous les plaisanciers et les exploitants de navires de la région du lac Bras d'Or, s'ils ont besoin d'aide. »

Bobby Gould, Première Nation We'koqma'q

« Le gouvernement communautaire inuit de Makkovik et l'équipe locale de recherche et de sauvetage au sol de Makkovik aimeraient adresser leurs sincères remerciements au gouvernement du Nunatsiavut et à la Garde côtière canadienne pour leur leadership, qui montre ce que peut vraiment accomplir le travail fait ensemble en vue d'améliorer nos collectivités sur la côte nord du Labrador. Il y a non seulement beaucoup plus de trafic maritime local dans notre région, mais aussi beaucoup plus de bateaux de plaisance privés qui sillonnent nos eaux en provenance d'autres régions. Les membres auxiliaires locaux de la GCC avec ce nouveau bateau de sauvetage de 28 pieds, les connaissances et la formation locales de la GCC seront un bon complément à la GCC dans notre région isolée et éloignée au Canada, avec une intervention initiale beaucoup plus rapide auprès des personnes en détresse. »

Barry Andersen, maire de Makkovik, Nunatsiavut (Terre-Neuve-et-Labrador)

Faits en bref

Les bateaux et les autres équipements achetés dans le cadre du Programme répondent aux normes de la Garde côtière auxiliaire canadienne et de Transports Canada.

En partenariat avec la Garde côtière canadienne, les collectivités autochtones, à titre de membres de la Garde côtière auxiliaire, fournissent des services de recherche et sauvetage en milieu marin, font la promotion de la sécurité en mer et effectuent des patrouilles côtières de sécurité.

La Garde côtière auxiliaire canadienne est un organisme à but non lucratif qui compte 4 000 membres bénévoles ayant accès à 1 100 bateaux et qui permet d'accroître la capacité d'intervention en recherche et sauvetage en mer du gouvernement du Canada .

. La Garde côtière auxiliaire intervient lors d'environ 25 p. 100 des appels de demande d'assistance maritime chaque année, fournissant un service qui, bien souvent, sauve des vies.

Liens connexes

Restés branchés

Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram, et YouTube.

SOURCE Garde côtière canadienne

Renseignements: Pour plus d'information : Claire Teichman, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 604-679-5462, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]