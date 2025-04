PARRY SOUND, ON, le 23 avril 2025 /CNW/ - Le programme des Embarcations de sauvetage côtier (ESC) de la Garde côtière canadienne (GCC) organise une formation en recherche et sauvetage destinée aux équipages, qui se tiendra du 25 avril au 12 mai 2025, à Parry Sound, en Ontario.

Équipage d’ESC en formation sur l’eau, mai 2024. (Groupe CNW/Garde côtière canadienne)

La formation se déroulera de jour comme de nuit à la base de la GCC de Parry Sound et dans les eaux avoisinantes, au sud jusqu'à Midland et au nord jusqu'à Britt. Le public peut s'attendre à voir jusqu'à 10 embarcations rapides de sauvetage Zodiac de la GCC et des hélicoptères dans toute la région. Il n'y a pas de situation d'urgence ou de danger réel pour le public.

Cette formation accrédite et prépare les étudiants à intervenir en cas d'urgences maritimes pendant les mois d'été, telles que, mais sans s'y limiter, les urgences médicales, les disparitions de personnes ou de plaisanciers, les navires échoués, les navires prenant l'eau, et les navires désemparés.

Chaque été, la GCC embauche des étudiants de niveau postsecondaire et les forme comme membres d'équipage des ESC dans des stations situées un peu partout au Canada. Ces stations fournissent des services supplémentaires de recherche et de sauvetage pendant la saison estivale intense de navigation de plaisance. Le programme des ESC offre du mentorat et une expérience professionnelle aux étudiants de niveau postsecondaire.

Sur les Grands Lacs, la GCC exploite six stations d'ESC. Ces stations sont situées à Britt (baie Georgienne), à l'île Brébeuf (baie Georgienne), à l'île Hill (fleuve Saint-Laurent), à Port Lambton (rivière Sainte-Claire), sur la rivière Thames (lac Sainte-Claire) et à Long Point (lac Érié). Les stations d'ESC sont ouvertes chaque année de mai à octobre.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme des ESC, consultez la page suivante : https://www.ccg-gcc.gc.ca/search-rescue-recherche-sauvetage/irb-esc/index-fra.html.

Faits en bref

Les équipages des ESC sont composés d'un capitaine et de deux membres d'équipage. Les équipages travaillent selon un horaire de travail rotatif de 14 jours consécutifs suivis de 14 jours de repos.





Dans les régions où ils assurent le service, les équipages des ESC sont souvent les premiers à intervenir en cas d'appels de détresse des navigateurs ou des personnes qui ont besoin d'aide. Au Canada , les équipages interviennent chaque saison dans le cadre d'environ 1 200 incidents.





, les équipages interviennent chaque saison dans le cadre d'environ 1 200 incidents. Les équipages sensibilisent également le public à la sécurité nautique, et effectuent chaque année plus de 1 400 inspections de courtoisie des embarcations de plaisance, en partenariat avec le Bureau de la sécurité nautique de Transports Canada.

