OTTAWA, ON, le 9 sept. 2024 /CNW/ - La Garde côtière canadienne a fait des progrès significatifs dans notre partenariat avec la Garde côtière norvégienne, en signant une nouvelle lettre d'intention. Cet accord historique renforcera notre coopération opérationnelle, et constitue une étape clé dans la relation de collaboration entre les deux gardes côtières.

La lettre d'intention renforce notre engagement mutuel à faire progresser la sécurité maritime et la protection de l'environnement, en officialisant les efforts conjoints en matière d'analyse de données, d'éducation et de formation, de décarbonisation et de recherche scientifique dans l'Arctique, et en préparant le terrain pour améliorer les capacités en matière de sécurité maritime et de résolution novatrice de problèmes. S'appuyant sur les échanges fructueux antérieurs entre la Garde côtière canadienne et la Garde côtière norvégienne en matière de formation, de technologie et de connaissances opérationnelles, cet accord améliore nos capacités en matière de sécurité maritime, et jette les bases d'une collaboration multilatérale percutante.

Cet engagement s'appuie sur les accords existants avec l'Administration côtière norvégienne et la Garde côtière norvégienne. Elle est encore renforcée par notre participation continue à des forums multilatéraux, notamment le Forum des gardes côtières de l'Arctique, le Forum des gardes côtières de l'Atlantique Nord, et le Groupe de travail sur la prévention, la préparation et l'intervention en cas d'urgence du Conseil de l'Arctique.

Nous avons hâte de poursuivre notre précieux partenariat avec la Norvège, et nous sommes déterminés à faire progresser nos objectifs communs en matière d'opérations maritimes et de responsabilité environnementale. La lettre d'intention représente une voie prometteuse pour améliorer la sécurité maritime et la durabilité dans nos régions.

« La signature de cette lettre d'intention marque un moment charnière dans notre partenariat avec la Garde côtière norvégienne. En travaillant en étroite collaboration, nous pouvons améliorer nos capacités en matière de sécurité maritime, et relever plus efficacement les défis communs. Non seulement nous renforçons nos relations bilatérales, mais nous préparons également le terrain pour une coopération multilatérale plus percutante. Nous sommes enthousiasmés par les possibilités qui nous attendent. »

Mario Pelletier, commissaire, Garde côtière canadienne

« Cet accord souligne notre engagement mutuel à faire progresser la sécurité maritime et la protection de l'environnement. Notre collaboration avec la Garde côtière canadienne apportera de nouvelles possibilités d'innovation et de partage des connaissances. Notre collaboration continue a déjà produit des avantages importants, et ce nouvel accord renforcera davantage nos efforts conjoints dans des domaines critiques, tels que la décarbonisation et la recherche dans l'Arctique. »

Commodore Øyvind Dunsæd, commandant, Garde côtière norvégienne

