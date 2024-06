SYDNEY, NS, le 27 juin 2024 /CNW/ - En tant que pays maritimes voisins, le Canada et les États-Unis mettent en commun depuis longtemps leurs connaissances, leurs expériences et leurs pratiques exemplaires, sur une vaste gamme de services de garde côtière, qui contribuent à assurer la sécurité de nos marins respectifs, et à protéger les côtes et les voies navigables.

Le Sommet des gardes côtières du Canada et des États‑Unis de 2024 a eu lieu au Collège de la Garde côtière canadienne, à Sydney, en Nouvelle-Écosse. Le Sommet annuel permet aux hauts dirigeants des gardes côtières de se réunir et d'examiner les questions stratégiques et opérationnelles. L'ordre du jour de cette année couvrait les priorités, les défis et les possibilités auxquels sont confrontées les deux gardes côtières, notamment la construction navale, le recrutement et la fidélisation, et les opérations dans l'Arctique.

Le Collège de la Garde côtière canadienne a fourni une toile de fond appropriée pour les discussions qui ont mis l'accent sur la collaboration et la préparation future des opérations des gardes côtières. Le rôle fondamental du Collège a également été souligné en matière d'éducation et d'innovation concernant la sécurité maritime, qui sont assorties d'un accès à une formation et à des ressources de classe mondiale, comme des simulateurs de navigation et de gestion des glaces, ainsi que le moteur de formation Wärtsilä, le premier du genre au Canada et l'un des six moteurs de ce type dans le monde.

Les participants ont eu le privilège d'assister à une cérémonie traditionnelle de purification par la fumée dirigée par le chef héréditaire du Grand conseil des Mi'kmaq, (Keptin) Stephen Augustine. Les membres de la Première Nation locale leur ont également offert une visite guidée du parc patrimonial de Membertou, un site de cinq acres où l'on trouve une importante exposition intérieure, qui offre une représentation dynamique de la culture et de l'héritage du peuple mi'kmaq de Membertou.

« Le Sommet des gardes côtières du Canada et des États-Unis constitue une occasion de réaffirmer le partenariat durable entre nos deux pays pour protéger nos intérêts maritimes. Nous remercions nos homologues américains de collaborer de façon continue avec nous pour définir un avenir maritime plus sécuritaire et plus résilient, reposant sur le respect mutuel, la coopération et les valeurs communes. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Grâce au partage des connaissances et au dévouement, le Sommet des gardes côtières du Canada et des États-Unis est une tribune cruciale pour discuter de la protection des marins et de nos précieuses côtes. Le Sommet de cette année revêt une importance particulière puisqu'il se déroule au Collège de la Garde côtière canadienne à Sydney, en Nouvelle-Écosse, où débutent les carrières et l'engagement envers l'excellence de notre personnel de la Garde côtière. »

Mike Kelloway, secrétaire parlementaire, Pêches, Océans et Garde côtière canadienne

« La Garde côtière canadienne apprécie l'occasion de rencontrer ses homologues de la Garde côtière des États-Unis pour échanger des pratiques exemplaires et faire progresser la sécurité maritime. Ce Sommet souligne le rôle essentiel que jouent la collaboration et l'innovation pour relever efficacement les priorités et les défis communs. »

Mario Pelletier, commissaire, Garde côtière canadienne

« Le Sommet annuel entre les deux gardes côtières est une occasion cruciale de collaborer davantage avec nos collègues canadiens et de tirer parti de ce qui est déjà un partenariat très solide. Chaque jour, nous démontrons notre engagement commun à assurer la sécurité maritime, en collaborant le long de nos frontières maritimes communes. Je suis reconnaissante que notre dévouement mutuel à assurer une gouvernance maritime solide s'étende sur les deux côtes, dans la région des Grands Lacs et, surtout, dans l'Arctique, où l'activité humaine s'intensifie, ce qui rend notre collaboration plus importante que jamais. »

Amirale Linda L. Fagan, commandante de la Garde côtière des États-Unis

Faits en bref

Le premier Sommet des gardes côtières du Canada et des États-Unis a eu lieu en 2005. Les deux pays organisent l'événement à tour de rôle. Le Sommet donne l'occasion aux dirigeants des deux gardes côtières de se réunir chaque année et de discuter de questions stratégiques et opérationnelles dont l'importance est mutuelle.

donne l'occasion aux dirigeants des deux gardes côtières de se réunir chaque année et de discuter de questions stratégiques et opérationnelles dont l'importance est mutuelle. Le Canada et les États-Unis ont conclu une entente concernant les opérations de déglaçage communes dans les Grands Lacs dans les années 1980.

et les États-Unis ont conclu une entente concernant les opérations de déglaçage communes dans les Grands Lacs dans les années 1980. En mars 2022, les gardes côtières du Canada et des États-Unis ont signé le Plan CANUSLAK mis à jour. L'entente conclue dans le cadre du Plan CANUSLAK est une annexe opérationnelle créée pour assurer la coordination de la planification, de la préparation et de l'intervention en cas d'incident de pollution dans les eaux communes des Grands Lacs et des voies navigables de jonction.

En février 2024, les gardes côtières du Canada et des États-Unis ont signé un protocole d'entente mis à jour pour renouveler la coordination des opérations de déglaçage et de mouillage des bouées effectuées par les deux organisations dans les Grands Lacs, les voies navigables de jonction et la portion commune du fleuve Saint-Laurent .

