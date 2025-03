LARK HARBOUR, NL, le 6 mars 2025 /CNW/ - La Garde côtière canadienne fera le point sur le MSC Baltic III, le navire échoué à Cedar Cove, près de Lark Harbour, à Terre-Neuve-et-Labrador. La Garde côtière canadienne donnera un aperçu de l'état actuel de l'opération d'intervention, et répondra aux questions en fonction de son rôle de superviseur fédéral et d'organisme d'intervention en cas de menace de pollution marine. Des représentants d'Environnement et Changement climatique Canada seront également présents pour répondre aux questions.

Date : Le vendredi 7 mars 2025

Heure : 11 h HNT

Lieu : Virtuel, via Zoom

Inscription : Les représentants des médias qui prévoient participer sont priés de contacter avant l'événement les Relations avec les médias de Pêches et Océans Canada en envoyant un courriel à [email protected].

Pour plus d'information : Andrew Richardson, Directeur intérimaire des Communications, Bureau de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]