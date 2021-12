La présence de la Garde côtière canadienne dans l'Arctique canadien permet de réapprovisionner les collectivités du Nord canadien pendant la saison estivale et de fournir des services clés, comme les services de recherche et de sauvetage, le déglaçage, le soutien à la recherche scientifique, les services de communication et de trafic maritimes, les aides à la navigation et l'intervention environnementale en milieu marin.

Lors de la saison 2021 d'opérations dans l'Arctique, le Centre des Services de communications et de trafic maritimes (SCTM) d'Iqaluit a offert du soutien à 159 navires, qui ont réalisé un total de 1 263 voyages dans la zone des services de trafic maritime du Nord canadien (NORDREG). Ces navires comprennent des navires de la Garde côtière canadienne, des navires à cargaison, des pétroliers et des vraquiers. Le Centre restera ouvert jusqu'au 20 décembre 2021, date à partir de laquelle les services offerts dans la zone du NORDREG seront fournis par le centre des SCTM des Escoumins (Québec) jusqu'à l'ouverture de la saison 2022 dans l'Arctique.

En vertu des mesures de Transports Canada, afin de réduire le risque de propagation de la COVID-19 dans les collectivités éloignées et vulnérables, il est interdit aux embarcations de plaisance et aux navires de croisière de circuler dans les eaux côtières de l'Arctique canadien ainsi que dans les zones côtières du nord du Québec et du Labrador, entre le 4 février 2021 et le 28 février 2022. Par conséquent, cette saison, six navires, dont des navires à cargaison et des brise-glaces de la Garde côtière canadienne, ont pu traverser complètement le passage du Nord-Ouest, comparativement à huit navires l'année précédente.

La Garde côtière canadienne est intervenue dans 22 cas de recherche et de sauvetage en 2021, tandis que la Garde côtière auxiliaire canadienne est intervenue dans 34 cas. Cette saison, dans le cadre des programmes de recherche et sauvetage de la Garde côtière canadienne dans la région de l'Arctique, l'équipage de la station de sauvetage côtier de Rankin Inlet a procédé à quatre exercices de formation, est intervenu dans six cas de recherche et de sauvetage et a parcouru plus de 854 milles marins. La station a fermé le 7 septembre 2021 et rouvrira en juin 2022.

Dans le cadre du Plan de protection des océans, la Garde côtière canadienne travaille activement avec les résidents autochtones et nordiques à soutenir la Garde côtière auxiliaire canadienne dans tout l'Arctique. Dans le cadre du Programme pilote communautaire autochtone de bénévolat en sécurité nautique, 16 nouveaux navires affectés à la recherche et au sauvetage naviguent présentement dans la région de l'Arctique, ce qui permet à la collectivité locale d'intervenir en cas d'incidents de recherche et sauvetage le long de leurs côtes. Cinq autres bateaux communautaires sont en cours de construction pour Aklavik (Territoires du Nord-Ouest), Igloolik (Nunavut), Kangiqsujuaq (Québec), Naujaat (Nunavut) et Sanirajak (Nunavut). Les livraisons sont prévues pour 2022.

Depuis janvier 2021, la région de l'Arctique de la Garde côtière canadienne a pris part, comme chef de file ou comme participant, à un total de 19 exercices, dont l'opération Nanook Tatigiit en 2021 et un exercice conjoint de formation en recherche et sauvetage avec le navire Healy de la Garde côtière des États-Unis près de Resolute (Nunavut). Les exercices visaient principalement l'interopérabilité entre les partenaires du gouvernement et de l'industrie; un des exercices a été mené au pôle Nord géographique.

Cette année, l'équipe d'intervention environnementale a effectué des formations et des exercices à Churchill (Manitoba), à Hay River (Territoires du Nord-Ouest), à Iqaluit (Nunavut) et à Tuktoyaktuk (Territoires du Nord-Ouest). Trente-huit incidents maritimes ont été rapportés à l'équipe d'intervention environnementale et ont fait l'objet d'une enquête, dont vingt-cinq ont nécessité une surveillance ou une intervention accrue en raison d'une situation de pollution ou d'un risque de pollution.

La saison de collecte de données dans l'Arctique a été fructueuse pour le Service hydrographique du Canada. Ce succès a été rendu possible grâce au Plan de protection des océans et au soutien de trois navires de la Garde côtière canadienne disposant de programmes spécialisés de cartographie du fond marin, ainsi que d'un navire hydrographique retenu par contrat comprenant un navire de surface sans équipage. Les données hydrographiques recueillies permettront au Service hydrographique du Canada d'élaborer et de mettre à jour des cartes marines et des publications nautiques pour les eaux arctiques, ce qui se traduira par une amélioration de la sécurité de la navigation dans la région. Une superficie totale de 33 650 km2 a fait l'objet de relevés dans l'Arctique en 2021.

Les opérations saisonnières de déglaçage de la Garde côtière canadienne dans l'Arctique reprendront en mai 2022. Il faut toutefois noter que la Garde côtière assure une permanence toute l'année dans l'Arctique.

« 2021 a été une autre année couronnée de succès pour notre équipe de la région de l'Arctique, malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19. La Garde côtière canadienne continue de travailler en partenariat avec les peuples autochtones et les habitants du Nord afin de comprendre les priorités et les défis uniques de la région et de pouvoir continuer d'assurer efficacement la prestation des services et des programmes, et de protéger et préserver les écosystèmes de l'Arctique, maintenant et dans l'avenir. »



L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches et des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Je tiens à remercier la Garde côtière canadienne et les partenaires inuits et du Nord de la Garde côtière auxiliaire canadienne pour leur travail du début à la fin de la saison 2021 des opérations dans l'Arctique. Le Plan de protection des océans du Canada veille à ce que la Garde côtière canadienne et la Garde côtière auxiliaire canadienne puissent offrir les services essentiels de réapprovisionnement, de recherche et sauvetage, de déglaçage et de travaux de relevé aux collectivités du Nord. Ce travail n'aurait pu être accompli sans la participation et la collaboration des peuples autochtones et des collectivités nordiques. »

L'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports

« Je suis fier du travail accompli lors d'une autre saison réussie dans l'Arctique pour assurer la sécurité des navigateurs et la protection de l'environnement marin. Nos membres d'équipage dévoués et expérimentés ont travaillé d'arrache-pied pour fournir aux collectivités du Nord des services essentiels comme la recherche et le sauvetage et le déglaçage, qui sont nécessaires pour le réapprovisionnement communautaire. »

Mario Pelletier, commissaire, Garde côtière canadienne

« Malgré les nombreuses difficultés occasionnées par pandémie de la COVID-19, le niveau de service de la Garde côtière canadienne est demeuré intact. Notre région de l'Arctique est en pleine croissance, et notre présence permanente contribue beaucoup au développement de relations positives et au maintien d'une collaboration fructueuse avec nos partenaires du Nord. Nous collaborons continuellement avec les gouvernements et organisations inuits, métis et des Premières Nations, et avec tous les partenaires du Nord, afin d'assurer la croissance de la région de l'Arctique d'une manière qui répond aux besoins de tous les Canadiens. »

Neil O'Rourke, sous-commissaire, Garde côtière canadienne, région de l'Arctique

Faits en bref

La Garde côtière canadienne fournit également des services saisonniers d'aides à la navigation qui sont essentiels pour le trafic maritime commercial qui circule dans l'Arctique canadien pendant les mois d'été, notamment sur le fleuve Mackenzie et le Grand lac des Esclaves, dans les Territoires du Nord-Ouest. Le NGCC Dumit et le NGCC Eckaloo sont tous deux opérationnels de juin à octobre dans les Territoires du Nord-Ouest.

et le NGCC sont tous deux opérationnels de juin à octobre dans les Territoires du Nord-Ouest. La Garde côtière coordonne, en collaboration avec le ministère de la Défense nationale, les opérations maritimes de recherche et sauvetage à partir de trois centres conjoints de coordination des opérations de sauvetage (CCCOS), à Halifax , à Trenton et à Victoria .

, à et à . Entre 17 juin et le 20 novembre 2021, nos opérations dans l'Arctique ont enregistré ce qui suit :

58 escortes commerciales

escortes commerciales 11 missions de reconnaissance des glaces par hélicoptère

missions de reconnaissance des glaces par hélicoptère 42 337 milles marins parcourus par tous nos brise-glaces

