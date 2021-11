OTTAWA, ON, le 10 nov. 2021 /CNW/ - S'assurer que les membres de la Garde côtière canadienne disposent de l'équipement dont ils ont besoin pour garantir la navigabilité et la sécurité des voies du Canada demeure une priorité clé pour la Garde côtière canadienne. À l'appui de cette priorité, la Garde côtière maintient une flotte de brise-glaces en service dans tout le Canada, pour garder les principales voies navigables ouvertes et permettre la libre circulation des personnes et des biens durant les mois d'hiver, ce qui fait en sorte que l'économie du Canada demeure ouverte et forte.

Aujourd'hui, à la suite d'un processus concurrentiel, la Garde côtière canadienne annonce l'achat d'un brise-glace léger commercial de la société Atlantic Towing Limited, basée au Nouveau-Brunswick. Ce navire permettra à la Garde côtière de conserver sa capacité de déglaçage, afin de garder les voies vitales de navigation ouvertes lorsque la flotte existante entame des périodes de maintenance planifiées.

Le navire devrait arriver avant la fin de l'année à son domicile temporaire au Canada, à la base de Prescott de la Garde côtière, en Ontario. À son arrivée, la Garde côtière entreprendra des travaux d'inspection et de conception pour préparer la conversion du navire en vue de pouvoir se joindre à la flotte de brise-glaces de la Garde côtière. Services publics et Approvisionnement Canada publiera un appel d'offres public pour les travaux de radoub au début de 2022.

Une fois dans la flotte de la Garde côtière, ce navire effectuera des tâches de déglaçage ainsi que d'entretien des bouées de navigation de la Garde côtière dans les régions des Grands Lacs, du Saint-Laurent et de l'Atlantique. De plus le navire sera disponible pour des missions de recherche et de sauvetage au besoin.

L'annonce d'aujourd'hui représente une nouvelle étape dans la planification continue du renouvellement de la flotte de la Garde côtière, et d'importants services pourront ainsi se poursuivre sans interruption, pendant que les navires de la Garde côtière reçoivent les travaux nécessaires de maintenance.

Citations

« S'assurer que la Garde côtière canadienne dispose de l'équipement dont elle a besoin pour faire son travail de façon sécuritaire et efficace est une priorité claire pour le gouvernement. L'achat de ce brise-glace léger permettra de poursuivre la prestation des services de la Garde côtière, tout en veillant à ce que la flotte existante puisse être réparée et renouvelée. Cet achat permettra d'assurer que les routes maritimes vitales demeurent navigables toute l'année, tout en créant de bons emplois dans nos chantiers navals canadiens. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Félicitations à la Garde côtière canadienne pour l'acquisition de son nouveau brise-glace léger. Nous sommes déterminés à soutenir les membres de la Garde côtière canadienne, en leur fournissant l'équipement fiable dont ils ont besoin pour garantir la bonne navigabilité des voies du Canada, ainsi que leur accès, tout en générant d'importantes retombées économiques partout au Canada. »

L'honorable Filomena Tassi, ministre de Services publics et Approvisionnement Canada

« Accueillir un nouveau navire dans la flotte de la Garde côtière est toujours une occasion heureuse. Bien que ce tout nouveau navire doive être mis à niveau pour répondre aux exigences de la Garde côtière avant de naviguer sous notre pavillon, j'attends avec impatience le jour où je pourrai me tenir sur le pont principal du tout nouveau brise-glace léger de la Garde côtière. »

Mario Pelletier, commissaire, Garde côtière canadienne

Les faits en bref

Le navire, actuellement désigné MANGYSTAU 2, a été acheté auprès d'Atlantic Towing Limited au coût de 45 203 547,38 $, taxes comprises. Le navire se trouve actuellement dans un port d'attache au Turkménistan.



Ce brise-glace léger est le quatrième brise-glace provisoire acheté par la Garde côtière canadienne, qui a déjà fait l'acquisition de trois brise-glaces provisoires de taille moyenne : le NGCC Jean Goodwill , le NGCC Vincent Massey , et le NGCC Captain Molly Kool . Ces navires ont été acquis pour compléter la flotte existante pendant les périodes de prolongation de la durée de vie et de réparation des navires.



, le NGCC , et le NGCC Ces navires ont été acquis pour compléter la flotte existante pendant les périodes de prolongation de la durée de vie et de réparation des navires. La Garde côtière canadienne fournit des services de déglaçage, d'escorte navale et de gestion des glaces pour soutenir le déplacement sécuritaire et efficace des biens et des personnes dans les eaux canadiennes.



Les brise-glaces sont aux navires ce que les chasse-neige sont aux voitures. Ils dégagent un passage que les navires peuvent suivre et entretiennent des chenaux de navigation pour assurer que les navires peuvent circuler de façon sécuritaire et efficace dans les voies navigables canadiennes.

Produits connexes :

Restez branchés

Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

SOURCE Garde côtière canadienne

Renseignements: Olivia McMackin, Attachée de presse Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 343-571-9193, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]

Liens connexes

https://www.ccg-gcc.gc.ca/