SIDNEY, BC, le 14 janv. 2021 /CNW/ - La protection de l'épaulard résident du Sud et d'autres cétacés est un priorité pour le Gouvernement du Canada. C'est pourquoi nous prenons des mesures fortes et cohérentes pour prévenir les collisions avec les navires, les empêtrements, et pour lutter contre les autres menaces auxquelles sont confrontées ces créatures. Pour soutenir cette priorité, la Garde côtière canadienne (GCC) a annoncé aujourd'hui la création d'un bureau des mammifères marins, tout premier du genre, situé dans le centre des Services de communication et de trafic maritimes (SCTM) de la GCC, à Sidney, en Colombie-Britannique.

Le nouveau bureau des mammifères marins (BMM) signalera les observations de baleines en temps réel, et conseillera le trafic maritime en fournissant une meilleure connaissance de la situation des activités des épaulards résidents du Sud et d'autres cétacés, tels que les baleines à bosse et les baleines grises. Doté d'un personnel 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, le nouveau bureau des mammifères marins s'appuie sur des technologies modernes, notamment des radars et des systèmes d'identification automatique, et les renseignements en temps réel sur les mouvements des navires. Il aidera des partenaires comme Transports Canada, en assurant la sécurité des zones de refuge provisoires des épaulards résidents du Sud, afin de s'assurer que les navires commerciaux et les bateaux de plaisance puissent s'y conformer. Toute infraction sera signalée à la fois à Transports Canada et aux organismes d'application de la loi, tels que la Direction générale de la conservation et de la protection du ministère des Pêches et des Océans (MPO) et Parcs Canada, afin que des mesures disciplinaires soient prises.

Le Bureau des mammifères marins recueillera également les rapports sur les épaulards résidents du Sud et d'autres observations de cétacés provenant de sources telles que les navires de la GCC, les phares et les avions exploités par Pêches et Océans Canada, la GCC, et Transports Canada. Ces renseignements seront transmis aux organismes d'application de la loi sur l'eau, afin d'assurer la protection des mammifères, et ils seront également communiqués au réseau d'observation des cétacés de la Colombie-Britannique (BC Cetacean Sightings Network). Les données recueillies contribueront à éclairer les décisions du Canada concernant les futures initiatives de protection.

Le Bureau des mammifères marins servira aussi de soutien aux systèmes de signalement, tels que la ligne téléphonique de signalement des incidents concernant les mammifères marins, gérée par Pêches et Océans Canada. Les marins et le public peuvent appeler la ligne d'urgence pour signaler un mammifère marin blessé, malade, en détresse, ou mort. Si, pour une raison quelconque, un navire ne peut pas contacter la ligne d'urgence, il peut communiquer avec le Bureau des mammifères marins, qui veillera à ce que les organismes concernés soient avertis de l'incident.

Citation

« Notre gouvernement continue à trouver de nouvelles façons plus efficaces de protéger nos épaulards résidents du Sud, et nous constatons des résultats prometteurs. Je suis très fière que le tout premier Bureau des mammifères marins soit créé aujourd'hui sur le sol canadien. Il s'agit d'une innovation passionnante qui nous permettra de suivre et de signaler en temps réel les observations de baleines. L'épaulard résident du Sud est une icône de notre côte pacifique, et nous voulons que sa population soit protégée - et revivifiée - pour les générations à venir. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Je suis heureux que la Province de Colombie-Britannique accueille le tout premier Bureau des mammifères marins. L'épaulard résident du Sud est vital pour nous sur la côte ouest, et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le protéger. Le Bureau des mammifères marins assurera une surveillance 24 heures sur 24, un ajout bienvenu pour rendre nos eaux communes plus sûres pour tous les cétacés. »

Terry Beech, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et député de Burnaby-Nord─Seymour

« Le tout nouveau Bureau des mammifères marins soutient la survie et le rétablissement de la population d'épaulards résidents du Sud, qui demeure une priorité pour le gouvernement du Canada. Il nous servira d'œil sur l'eau, nous fournissant ainsi des informations en temps réel sur la manière dont nos efforts, visant à protéger les épaulards résidents du Sud emblématiques, se déroulent véritablement. »

L'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada collabore avec des partenaires provinciaux, des Premières Nations, du milieu universitaire et du secteur privé pour assurer la protection des épaulards résidents du sud en Colombie-Britannique.

collabore avec des partenaires provinciaux, des Premières Nations, du milieu universitaire et du secteur privé pour assurer la protection des épaulards résidents du sud en Colombie-Britannique. Le bureau des mammifères marins (BMM) est situé dans les locaux des SCTM de la GCC, à Sidney , en Colombie-Britannique. Les SCTM sont un programme national qui assure la communication pour les navires en détresse, réduit la probabilité de collisions et d'échouages de navires grâce à la surveillance des mouvements du trafic maritime, et constitue la pierre angulaire de l'infrastructure de collecte et de diffusion de renseignements maritimes dans les eaux canadiennes.

, en Colombie-Britannique. Les SCTM sont un programme national qui assure la communication pour les navires en détresse, réduit la probabilité de collisions et d'échouages de navires grâce à la surveillance des mouvements du trafic maritime, et constitue la pierre angulaire de l'infrastructure de collecte et de diffusion de renseignements maritimes dans les eaux canadiennes. Le programme des SCTM assure la disponibilité d'un système de communication fiable 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 365 jours par année, qui contribue à la sûreté de la vie en mer, à la protection de l'environnement marin, à une navigation sécuritaire et efficiente des navires dans les voies navigables du Canada , et à la sensibilisation au domaine maritime.

, et à la sensibilisation au domaine maritime. La création du BMM a été financée dans le cadre de l'engagement du gouvernement du Canada pour la mise en œuvre des recommandations pour le projet d'agrandissement du réseau de Trans Mountain de la Régie de l'énergie du Canada . Plus précisément, la recommandation numéro 5 pour la mise en place par le gouvernement du Canada d'un programme visant à compenser à la fois l'augmentation du bruit sous-marin et le risque accru pour les espèces de mammifères marins et de poissons (y compris l'épaulard résident du sud) figurant sur la liste de la Loi sur les espèces en péril en raison du transport maritime lié au projet.

pour la mise en œuvre des recommandations pour le projet d'agrandissement du réseau de Trans Mountain de la Régie de l'énergie du . Plus précisément, la recommandation numéro 5 pour la mise en place par le gouvernement du d'un programme visant à compenser à la fois l'augmentation du bruit sous-marin et le risque accru pour les espèces de mammifères marins et de poissons (y compris l'épaulard résident du sud) figurant sur la liste de la en raison du transport maritime lié au projet. Le BMM est composé de cinq agents spécialement formés, et est opérationnel depuis la fin d'octobre 2020.

Les membres du public peuvent appeler la ligne d'urgence pour le signalement des incidents impliquant des mammifères marins du MPO au 1-800-465-4336 pour rapporter des incidents tels que le signalement de baleines ou des cas de baleines harcelées ou perturbées. Les marins qui sont incapables de rejoindre la ligne d'urgence peuvent communiquer avec le BMM de la GCC au 1-833-339-1020 ou au moyen de la radio de la GCC. Le BMM est également en mesure de fournir aux marins des renseignements sur l'Arrêté d'urgence de 2020 pris par Transports Canada, et qui vise la protection de l'épaulard résident du Sud.

Liens connexes

Restez branché

SOURCE Garde côtière canadienne

Renseignements: Jane Deeks, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 343-550-9594, [email protected] ; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada et la Garde côtière canadienne, 613-990-7537, [email protected]

Liens connexes

https://www.ccg-gcc.gc.ca/