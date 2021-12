OTTAWA, ON, le 17 déc. 2021 /CNW/ - Veiller à ce que les membres de la Garde côtière canadienne disposent des équipements dont ils ont besoin pour maintenir la navigabilité et la sécurité des voies navigables du Canada est une priorité du gouvernement du Canada. Afin de s'assurer que les voies navigables du Canada restent ouvertes pour permettre la libre circulation des personnes et des marchandises, la flotte de la Garde côtière fait l'objet de travaux d'entretien réguliers dans les chantiers navals partout au Canada.

Aujourd'hui, la Garde côtière canadienne annonce l'attribution de sept contrats pour le radoub et la prolongation de la durée de vie des navires de la Garde côtière. Ces contrats, d'une valeur de plus de 28 millions de dollars, permettront à des chantiers navals des côtes Est et Ouest, ainsi que dans les régions des Grands Lacs et du Québec, d'effectuer des travaux d'entretien et de prolongation de la durée de vie de sept navires de la Garde côtière.

Les navires de la Garde côtière canadienne (NGCC) John P. Tully, Des Groseilliers, Leim, Ann Harvey, et Sir John Franklin font l'objet de travaux de radoub planifiés. Ces travaux de radoub garantissent que nos navires restent en bon état de fonctionnement, qu'ils sont conformes aux règlements maritimes canadiens, et qu'ils sont prêts à être utilisés par les équipages de la Garde côtière qui en ont besoin.

De plus, deux navires de la Garde côtière feront également l'objet de travaux de prolongation de la durée de vie des navires. Le NGCC Amundsen et le NGCC Sir Wilfrid Laurier seront mis en cale sèche et entreront dans une période d'entretien prolongée, conçue pour augmenter leur durée de vie opérationnelle. Ces travaux, qui s'échelonneront sur plusieurs mois, permettront de s'assurer que ces navires et leurs équipages sont prêts à servir les Canadiens.

Ces contrats, attribués dans le cadre du pilier réparation, radoub et entretien de la Stratégie nationale de construction navale, fourniront de bons emplois bien rémunérés aux Canadiens dans plusieurs villes du pays, et constituent un élément important du plan de gestion de la flotte de la Garde côtière canadienne.

Citations

« Une flotte solide et bien équipée de la Garde côtière canadienne est essentielle pour protéger les Canadiens sur l'eau, pour conserver et protéger le milieu marin, et pour mener des missions scientifiques essentielles, nous permettant de mieux comprendre nos écosystèmes. En investissant dans ces sept navires, nous contribuons à assurer la sécurité et la santé de nos océans, tout en soutenant de bons emplois qualifiés dans nos chantiers navals canadiens. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, le gouvernement du Canada continue de veiller à ce que nos membres en uniforme disposent de l'équipement dont ils ont besoin pour effectuer leur important travail. Ces contrats sont une preuve supplémentaire que la stratégie renouvelle et maintient les flottes canadiennes tout en créant des emplois, et en générant des retombées économiques pour les collectivités partout au Canada. »

L'honorable Filomena Tassi, Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

Faits en bref

Des chantiers navals en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse effectueront ces travaux d'entretien :

Vancouver Drydock Company Ltd. à Vancouver (Colombie-Britannique) : NGCC Sir Wilfrid Laurier et NGCC Sir John Franklin ;

(Colombie-Britannique) : NGCC et NGCC ;

Canadian Maritime Engineering Ltd. à Victoria (Colombie-Britannique) : NGCC John P. Tully ;

(Colombie-Britannique) : NGCC

Heddle Marine Service Inc. à Hamilton (Ontario) : NGCC Amundsen;

( ) : NGCC

Réparations navales et industries Océan Inc. à Québec (Québec) : NGCC Des Groseilliers;



Canadian Maritime Engineering Inc. à Dartmouth (Nouvelle-Écosse) : NGCC Leim ; et

(Nouvelle-Écosse) : NGCC ; et

St. John's Drydock Ltd. à St. John's, Terre-Neuve et Labrador : NGCC Ann Harvey

La valeur totale des sept contrats s'élève à 28 139 916,23 $, y compris toutes les taxes applicables. Les coûts particuliers de chaque contrat sont les suivants :

NGCC Amundsen : 12 186 196,37 $

: 12 186 196,37 $

NGCC Sir Wilfrid Laurier : 9 292 788,37 $

: 9 292 788,37 $

NGCC Ann Harvey : 2 539 034,42 $

2 539 034,42 $

NGCC Sir John Franklin : 2 346 958,32 $

: 2 346 958,32 $

NGCC Des Groseilliers : 861 586,87 $

: 861 586,87 $

NGCC Leim : 712 873,10 $

: 712 873,10 $

NGCC John P. Tully : 200 478,78 $

