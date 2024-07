ST. JOHN'S, NL, le 2 juill. 2024 /CNW/ - Depuis près de 50 ans, la Garde côtière canadienne décerne le titre de commissaire honoraire en chef au gouverneur général du Canada. Au cours de la cérémonie d'aujourd'hui à la base de la Garde côtière canadienne à St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador, Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, a été officiellement accueillie à titre de commissaire honoraire en chef de la Garde côtière canadienne.

Son Excellence est la première Inuite et la dixième gouverneure générale à porter le titre de commissaire honoraire en chef depuis la création de ce poste en 1976. La Garde côtière canadienne respecte le rôle de Son Excellence dans les relations entre les Inuits et la Couronne, de Nation à Nation, et de gouvernement à gouvernement, et considère cette nomination comme un catalyseur pour accueillir davantage les points de vue autochtones dans tous les aspects du travail de la Garde côtière canadienne. Ce rôle symbolise l'importance d'établir des liens solides avec les communautés desservies par la Garde côtière canadienne, ainsi qu'avec ses partenaires nationaux et internationaux.

Le rôle de commissaire honoraire en chef a été créé par l'ancien gouverneur général du Canada, le très honorable Jules Léger, afin d'aider à sensibiliser le public au travail essentiel de la Garde côtière canadienne pour assurer la sécurité et l'accessibilité des voies navigables et des côtes, et pour protéger les milieux marins pour les générations futures.

Mario Pelletier, commissaire de la Garde côtière canadienne, ont assisté à l'événement d'aujourd'hui au nom de l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne. Joan Marie Aylward, lieutenante-gouverneure de Terre-Neuve-et-Labrador, était également présente.

Citations

« Nous sommes reconnaissants que Son Excellence accepte le rôle de commissaire honoraire en chef, et nous sommes impatients de travailler à l'atteinte de notre objectif commun de sensibiliser la population à la contribution de la Garde côtière canadienne à la vie des marins et des collectivités côtières. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Le travail de la Garde côtière canadienne touche toutes les côtes et toutes les régions de notre pays, et la GCC s'efforce de sensibiliser les communautés qu'elle sert et d'établir des relations avec elles. Dans son rôle de rassembleuse des Canadiens, Son Excellence est bien placée pour aider à développer une meilleure compréhension nationale des services fournis par la Garde côtière canadienne pour assurer la sécurité et l'accessibilité des voies navigables et pour protéger les environnements marins. »

Mario Pelletier, commissaire, Garde côtière canadienne

Faits en bref

Le pavillon d'office du commissaire honoraire en chef comprend l'écusson des armoiries royales de l'étendard personnel du gouverneur général du Canada et les dauphins de l'insigne de la Garde côtière canadienne.

et les dauphins de l'insigne de la Garde côtière canadienne. Des nominations antérieures à titre de commissaire honoraire en chef ont eu lieu à St. John's , à Terre-Neuve-et- Labrador , notamment : la très honorable Julie Payette (2018), la très honorable Michaëlle Jean ( 2006), et la très honorable Adrienne Clarkson (2002).

