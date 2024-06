SYDNEY, NS, le 1er juin 2024 /CNW/ - Depuis près de six décennies, le Collège de la Garde côtière canadienne offre une formation maritime spécialisée à des personnes talentueuses de tout le Canada. Le Collège de la Garde côtière canadienne veille à ce que les étudiants reçoivent un excellent enseignement et acquièrent les compétences nécessaires pour servir en tant qu'officiers de navire au sein de la Garde côtière canadienne.

Aujourd'hui, le Collège célèbre sa 55e promotion accueillant 37 nouveaux officiers. L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a rendu hommage à la promotion 2024, lors d'une cérémonie au Collège de la Garde côtière canadienne à Sydney, en Nouvelle-Écosse. La ministre Lebouthillier était accompagnée de son secrétaire parlementaire Mike Kelloway, de la sous-ministre Annette Gibbons, et du commissaire de la Garde côtière canadienne Mario Pelletier.

Les diplômés prendront la mer avec la Garde côtière canadienne immédiatement après l'obtention de leur diplôme. Ils rejoindront les équipages des navires dans tout le pays, pour protéger les Canadiens et l'environnement, et assurer la sécurité de la navigation.

Le Collège de la Garde côtière canadienne est un établissement de formation maritime reconnu à l'échelle internationale, qui offre une formation et des services dans les deux langues officielles. Depuis sa création en 1965, plus de 1 500 officiers de la flotte ont obtenu leur diplôme au Collège.

« Félicitations à nos tout récents diplômés du Collège de la Garde côtière canadienne. C'est un privilège de célébrer leur accomplissement avec eux aujourd'hui, alors qu'ils se lancent dans de passionnantes carrières au sein de la Garde côtière canadienne. Leur détermination, leur dévouement, et leur engagement à servir les Canadiens nous aideront à continuer de protéger notre milieu marin, et d'assurer la sécurité maritime dans les eaux canadiennes. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Aujourd'hui marque une étape importante pour les 37 nouveaux diplômés du Collège de la Garde côtière canadienne. Ils ont fait preuve d'un désir, d'un dévouement et d'une persévérance exceptionnels tout au long de leur formation, et ils sont maintenant prêts à assumer la mission capitale de protéger nos eaux et nos côtes. Félicitations à chaque diplômé pour cet aboutissement important. »

Mike Kelloway, secrétaire parlementaire, Pêches, Océans et Garde côtière canadienne

« La Garde côtière canadienne est fière d'accueillir dans ses rangs la promotion de cette année. Je suis convaincu que nos nouveaux officiers représenteront les valeurs de la Garde côtière canadienne avec honneur et distinction. Leur engagement fera une différence significative dans la sauvegarde de nos eaux côtières, et je leur souhaite le plus grand succès et un plein épanouissement dans leurs projets à venir. Bravo Zulu! »

Mario Pelletier, commissaire, Garde côtière canadienne

Établi en septembre 1965, le Collège de la Garde côtière canadienne offre la possibilité de suivre une formation en navigation maritime ou en génie maritime dans le cadre de son programme de formation des officiers, d'une durée de quatre ans. Ce programme permet aux élèves officiers d'acquérir une connaissance approfondie des opérations des navires, et des technologies maritimes les plus récentes.

Tous les étudiants du Collège de la Garde côtière canadienne bénéficient de la gratuité des frais de scolarité, d'une allocation de formation, et de la gratuité du logement et de la pension.

Les diplômés du programme de formation des officiers reçoivent un baccalauréat en technologie (sciences nautiques) de l'Université du Cap-Breton et un diplôme du Collège de la Garde côtière canadienne. Les officiers de navigation reçoivent un certificat de lieutenant de quart de Transports Canada, et les officiers de génie maritime reçoivent un certificat d'ingénieur de quatrième classe de Transports Canada.

Les Canadiens intéressés par une carrière au sein de la Garde côtière canadienne sont encouragés à s'inscrire au programme de formation des officiers du Collège de la Garde côtière canadienne.

