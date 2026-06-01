MONTRÉAL, le 1er juin 2026 /CNW/ - Gestion FÉRIQUE annonce le lancement des Portefeuilles FÉRIQUE FNB : les Portefeuille FÉRIQUE Modéré +, Portefeuille FÉRIQUE FNB Équilibré, Portefeuille FÉRIQUE FNB Croissance + et le Portefeuille FNB 100 % Actions. Offerts à compter du 1er juin 2026, ces fonds communs de placement sont principalement composés de fonds négociés en bourse (FNB) indiciels.

Structurés sous forme de fonds de fonds, les Portefeuilles FÉRIQUE FNB offrent une exposition diversifiée aux principales catégories d'actifs - titres à revenu fixe canadiens et étrangers, actions canadiennes et étrangères, et instruments du marché monétaire - au moyen de FNB sélectionnés par Gestion FÉRIQUE. Les quatre portefeuilles proposés vont d'une répartition modérée (60 % revenu fixe / 40 % actions) à une exposition complète aux actions, afin de répondre aux besoins variés et de s'adapter aux différents profils de risque des investisseurs.

« Nous sommes heureux de l'ajout de cette nouvelle gamme de portefeuilles FNB qui répond à une demande croissante de nos investisseurs », explique Francis Fortin, chef, Gestion des placements chez Gestion FÉRIQUE. « Ce sont des solutions clés en main construites de manière rigoureuse, en privilégiant la sélection des meilleurs FNB dans leur catégorie ».

La gestion des Portefeuilles FÉRIQUE FNB est assurée par Gestion FÉRIQUE, qui est responsable de l'allocation de l'actif, de la sélection des FNB sous-jacents et du rééquilibrage périodique. Les portefeuilles sont offerts à des ratios de frais de gestion (RFG) parmi les plus concurrentiels de leur catégorie, selon les données de Fundata Canada inc., avec service inclus pour les clients de Services d'investissement FÉRIQUE, et un plafond de RFG est prévu pour chacun. Ils sont accessibles exclusivement aux professionnels en génie, à leurs familles et à leurs entreprises.

« Avec cette nouvelle offre, nous poursuivons notre engagement à développer des solutions efficientes et diversifiées qui soutiennent l'autonomie financière des professionnels en génie du Québec », conclut M. Fortin.

Pour découvrir les Portefeuilles FÉRIQUE FNB, consultez le prospectus.

À propos de Gestion FÉRIQUE

Fondée en 1999, Gestion FÉRIQUE (www.ferique.com) est la gestionnaire des Fonds FÉRIQUE. Il s'agit de la seule société de fonds de placement sans but lucratif au Canada dont l'unique objectif est de servir les intérêts des professionnels en génie et des membres de leur famille. La société offre 22 fonds communs de placement dont 10 portefeuilles représentant différentes catégories d'actif nécessaires à une saine diversification. La gestion des Fonds est confiée à des firmes externes réputées qui sont mandatées par Gestion FÉRIQUE selon leur spécialité respective. Les Fonds FÉRIQUE totalisent 5,3 milliards de dollars et comptent plus de 24 000 participants au 30 avril 2026.

Avis légal

SOURCE Gestion FÉRIQUE

Pour information : Hugo Thibault, Vice-président marketing et développement corporatif, Gestion FÉRIQUE, 514 796-9206, [email protected]