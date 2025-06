MONTRÉAL, le 20 juin 2025 /CNW/ - Gestion FÉRIQUE annonce le lancement du Portefeuille FÉRIQUE 100 % Actions, une nouvelle solution d'investissement axée sur la croissance à long terme. Offert à compter du 26 juin 2025, ce fonds commun de placement permet une exposition complète aux marchés boursiers mondiaux.

Ce lancement répond à une demande croissante pour des solutions de placement diversifiées entièrement exposées au marché des actions. Le Portefeuille FÉRIQUE 100 % Actions adopte une structure « fonds de fonds », offrant une saine diversification stratégique par région, secteur et style de gestion.

« Ce portefeuille a été conçu et optimisé pour offrir une porte d'entrée simple et efficace vers les marchés boursiers mondiaux », explique Francis Fortin, vice-président, Gestion des placements chez Gestion FÉRIQUE. « Il répond aux besoins de celles et ceux qui souhaitent profiter du potentiel de rendement des marchés d'actions, tout en bénéficiant d'une gestion rigoureuse ».

La gestion du fonds sera assurée par Gestion FÉRIQUE. En plus de proposer un rééquilibrage régulier, le portefeuille sera offert à des ratios de frais de gestion parmi les plus concurrentiels de l'industrie, dans sa catégorie.

Accessible exclusivement aux professionnel•les en génie, à leurs familles et à leurs entreprises ce nouveau fonds vient enrichir les options de placement qui leur sont offertes, en proposant une solution orientée vers la croissance à long terme.

« L'ajout de ce fonds enrichit notre offre et nous permet de mieux répondre aux profils variés des investisseurs et investisseuses qui souhaitent investir dans les Fonds FÉRIQUE », ajoute M. Fortin. « Nous sommes fiers de continuer à développer des solutions qui soutiennent l'autonomie financière des professionnel•les en génie du Québec ».

À propos de Gestion FÉRIQUE

Fondée en 1999, Gestion FÉRIQUE (www.ferique.com) est la gestionnaire des Fonds FÉRIQUE. Il s'agit de la seule société de fonds de placement sans but lucratif au Canada dont l'unique objectif est de servir les intérêts des professionnel•les en génie et des membres de leur famille. La société offre 18 fonds communs de placement dont six portefeuilles représentant différentes catégories d'actif nécessaires à une saine diversification. La gestion des Fonds est confiée à des firmes externes réputées qui sont mandatées par Gestion FÉRIQUE selon leur spécialité respective. Les Fonds FÉRIQUE totalisent près de 4,5 milliards de dollars et comptent plus de 24 000 participants au 31 mars 2025.

Avis légal (ferique.com)

SOURCE Gestion FÉRIQUE

Pour information : Hugo Thibault, Vice-président marketing et développement corporatif, Gestion FÉRIQUE, 514 796-9206, [email protected]