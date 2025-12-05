MONTRÉAL, le 5 déc. 2025 /CNW/ - En sa qualité de gestionnaire des Fonds FÉRIQUE, Gestion FÉRIQUE a annoncé aujourd'hui le changement du sous-gestionnaire de portefeuille du Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes de dividendes.

Le ou vers le 19 janvier 2026, Jarislowsky Fraser Gestion mondiale de placements (Jarislowsky Fraser), un nom commercial utilisé par Gestion d'actifs 1832 S.E.C, remplacera Gestion de placements Lincluden Limitée à titre de sous-gestionnaire de portefeuille du Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes de dividendes. Fondée en 1955 en tant que cabinet de recherche, Jarislowsky Fraser gère un actif sous gestion de plus de 58 milliards de dollars canadiens. La stratégie d'investissement du Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes de dividendes se concentre sur les actions à grande capitalisation et de premier ordre dans des secteurs non cycliques en croissance qui offrent des dividendes durables. L'objectif de placement du Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes de dividendes demeurera inchangé.

À propos de Gestion FÉRIQUE

Fondée le 12 octobre 1999, Gestion FÉRIQUE (www.ferique.com) est le gestionnaire des Fonds FÉRIQUE. Il s'agit de la seule société de fonds de placement sans but lucratif au Canada dont l'unique objectif est de servir les intérêts des ingénieurs, des diplômés en génie et des membres de leur famille. La société offre 18 fonds communs de placement dont 6 portefeuilles représentant toutes les catégories d'actif nécessaires à une saine diversification. La gestion de certains Fonds est confiée à des firmes externes réputées qui sont mandatées par Gestion FÉRIQUE selon leur spécialité respective. Les Fonds FÉRIQUE totalisent plus de 5 milliards de dollars et comptent plus de 24 000 participants au 31 octobre 2025.

Avis légal (ferique.com)

SOURCE Gestion FÉRIQUE

Pour information : Hugo Thibault, Vice-président marketing, Gestion FÉRIQUE, 514 796-9206, [email protected]