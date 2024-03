Le nouveau produit de Colgate® PerioGardSF aide à réparer l'émail affaibli tout en continuant à lutter contre les bactéries qui peuvent être à l'origine d'une maladie des gencives précoce.

TORONTO, le 19 mars 2024 /CNW/ - BrandSpark International a remis le prix du meilleur nouveau produit 2024 dans la catégorie des dentifrices à Colgate® PerioGardSF. Les lauréats sont désignés à l'issue d'une enquête nationale menée auprès de 15 000 consommateurs canadiens. Colgate® a introduit la gamme Colgate® PerioGardSF en 2023, et celle-ci comprend un dentifrice et une brosse à dents à usage quotidien pour réduire les saignements et l'inflammation des gencives, de la marque approuvée par les dentistes*.

Colgate PerioGard SF Soins des gencives + Réparation de l’émail (Groupe CNW/Colgate-Palmolive)

« Colgate est très fière d'avoir reçu le prix du meilleur nouveau produit grâce à la confiance et au choix des Canadiens quant au produit Colgate® PerioGardSF qui est éprouvé pour réduire considérablement le saignement et l'inflammation des gencives », a expliqué Salma Kaddouri, directrice de la communication et du marketing intégrés de Colgate Canada.

Colgate cherche constamment de nouvelles façons d'aider les Canadiens à prendre soin de leur hygiène buccodentaire. En 2024, le portefeuille de PerioGardSF comprend un nouveau produit : le dentifrice Soins des gencives + Réparation de l'émail . Cet ajout permet à un plus grand nombre de Canadiens de prendre soin de leurs gencives enflammées et qui saignent, tout en s'attaquant à un autre problème de santé buccodentaire important : l'érosion de l'émail. L'émail de la dent, qui constitue la couche externe protectrice de la dent, est la substance la plus dure du corps humain. Cependant, malgré sa solidité, il est sensible à l'acide formé lorsque les bactéries de la plaque dentaire métabolisent les sucres alimentaires. Ces acides peuvent affaiblir l'émail en dissolvant les minéraux qui le composent et peuvent causer des caries. La principale fonction de l'émail est de protéger vos dents contre les dommages. Colgate® PerioGardSF Soins des gencives + Réparation de l'émail est un dentifrice à usage quotidien qui combat les bactéries susceptibles de provoquer une maladie des gencives précoce et qui aide à protéger et à réparer l'émail affaibli.

En plus d'avoir obtenu le prix du meilleur nouveau produit, le nouveau dentifrice de Colgate PerioGard offre de nombreux bienfaits pour la santé buccodentaire, qui ont tous été validés par l'Association dentaire canadienne . Le produit PerioGardSF Soins des gencives a d'ailleurs obtenu le sceau de l'ADC, puisque la formule spécialisée réduit considérablement le saignement et l'inflammation des gencives associés à une maladie des gencives précoce. Cliniquement éprouvé pour rendre les gencives plus saines, ce dentifrice aide à prévenir la sensibilité, l'accumulation de la plaque dentaire et les caries, en plus d'offrir une protection durable contre les bactéries lorsqu'il est utilisé en continu**. Le sceau de l'ADC confirme également que PerioGardSF aide à inverser les dommages causés par une maladie des gencives précoce et nettoie en profondeur les espaces difficiles à atteindre entre les dents et autour de la limite gingivale.

Le dentifrice Colgate® PerioGardSF est maintenant vendu en trois versions. En plus du dentifrice Soins des gencives + Réparation de l'émail lancé aujourd'hui, les Canadiens peuvent se procurer le dentifrice Soins des gencives et Soins des gencives + Sensibilité (PDSF : 6,99 $). La brosse à dents Colgate® PerioGard pour la protection des gencives est offerte en version souple et ultra souple (PDSF : 5,47 $). Les dentifrices et les brosses à dents PerioGard sont plus efficaces lorsqu'ils sont utilisés ensemble et sont offerts en ligne et auprès des principaux détaillants du pays.

Pour en savoir plus sur les causes, les conséquences et les facteurs de risque associés à la maladie des gencives, les Canadiens peuvent répondre au questionnaire sur la santé des gencives de Colgate® PerioGard. / Version française du questionnaire

Pour en savoir plus sur Colgate® PerioGardSF , consultez le colgate.ca ou suivez-nous sur Twitter , Instagram et Facebook .

* Sur la base des données de vente de 2023 pour Colgate, y compris PerioGardSF. ** Avec une utilisation deux fois par jour.

À propos de Colgate-Palmolive

Colgate-Palmolive est une entreprise innovante, bienveillante et en pleine croissance qui réinvente un avenir plus sain pour les personnes, leurs animaux de compagnie et notre planète. Axée sur les soins buccodentaires, les soins personnels, les soins à domicile et la nutrition des animaux de compagnie, la société vend ses produits dans plus de 200 pays et territoires sous des marques telles que Colgate, Palmolive, elmex, hello, meridol, Sorriso, Tom's of Maine, EltaMD, Filorga, Irish Spring, PCA Skin, Protex, Sanex, Softsoap, Speed Stick, Ajax, Axion, Fabuloso, Soupline et Suavitel, ainsi que Hill's Science Diet et Hill's Prescription Diet. La société est reconnue pour son leadership et son innovation dans la promotion du développement durable et du bien-être des collectivités, notamment pour ses réalisations en matière de réduction des déchets plastiques, d'économie d'eau, de réduction des déchets, de promotion de la recyclabilité, de conservation des ressources naturelles et d'amélioration de la santé buccodentaire des enfants par le biais de son programme À sourire éclatant, avenir brillant, qui a touché plus de 1,6 milliard d'enfants depuis 1991. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les activités mondiales de Colgate et sur la façon dont la société construit un avenir auquel on peut sourire, consultez le site www.colgatepalmolive.com .

À propos de BrandSpark International

Fondée en 2001, BrandSpark International est une société de recherche et de conseil dont l'objectif est de fournir aux marques les renseignements dont elles ont besoin pour comprendre le raisonnement des acheteurs omnicanaux, peaufiner leur positionnement stratégique, renforcer la confiance des consommateurs et améliorer le succès des lancements de nouveaux produits.

À propos de l'Association dentaire canadienne

L'Association dentaire canadienne (ADC) est la voix nationale de la médecine dentaire qui se consacre à la promotion d'une santé buccodentaire optimale, composante essentielle de la santé générale, ainsi qu'à l'avancement et au renforcement d'une profession unifiée. L'AFC, qui n'est pas un organisme de réglementation, est un organisme à but non lucratif constitué en vertu d'une loi fédérale, dont les membres moraux sont les associations dentaires provinciales et territoriales du Canada. L'ADC représente plus de 21 000 dentistes praticiens d'un bout à l'autre du pays.

