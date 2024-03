CHANGZHOU, Chine, le 25 mars 2024 /CNW/ - Trina Solar, leader mondial de solutions photovoltaïques intelligentes et de stockage d'énergie, a annoncé que sa gamme complète de modules de type n, y compris les modules de la série Vertex N 720W, les modules Vertex N 625W et les modules Vertex S+, ont obtenu une certification Carbon Footprint of Products Verification par UL Solutions. Il s'agit d'une affirmation et d'une validation de son engagement envers une pratique durable. Le prix a été remis lors d'une cérémonie à Changzhou, dans la province du Jiangsu, le 4 mars.

L'octroi de la certification respecte les exigences de la norme ISO 14067 et de la méthodologie d'évaluation du cycle de vie, et estime les émissions totales de carbone du cycle de vie du produit du berceau au point de départ, y compris la gestion de l'énergie, l'analyse du cycle de vie, l'application du matériel et la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Après vérification de l'empreinte carbone des modules, l'empreinte carbone des modules de la série Vertex N 720W, des modules Vertex N 625W et des modules Vertex S+ de Trina Solar peut être aussi faible que 400 kg/kW. Le module Vertex N 625W est le premier module de format moyen de type n à avoir obtenu la certification CFP après la normalisation des dimensions des modules en plaquettes de silicium rectangulaires à 2 382 mm x 1 134 mm à l'échelle de l'industrie en juillet dernier, une initiative menée par Trina Solar. La taille standard est constituée à partir des modules 210R de Trina Solar.

En tant que pionnier de l'industrie de solutions photovoltaïques et de stockage d'énergie, Trina Solar promeut et pratique la gestion durable tout au long du cycle de vie de ses modules solaires, y compris la conception du produit, l'approvisionnement en matières premières, la production et la fabrication, et la gestion en fin de vie.

L'entreprise a été reconnue par des certifications de nombreuses autorités pour ses pratiques ESG, y compris le Decarbonization Leader Award et le Bloomberg Green ESG-Enterprises, et a été inscrite sur la liste ESG 50 de Forbes China. Son usine de Suqian, dans la province du Jiangsu, est reconnue comme une usine écologique nationale par le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information. Trina Solar a également obtenu des certifications EPD de UL Solutions et a obtenu la certification EPD Italie pour les performances exceptionnelles de sa série Vertex en décembre.

Zhao Jinqiang, président de l'unité commerciale des cellules et modules de Trina Solar, a déclaré : « Trina Solar améliore continuellement sa structure de gouvernance ESG. Le comité ESG au niveau de l'entreprise fournira des orientations pour la stratégie de l'entreprise, les produits, la gestion à faibles émissions de carbone, les droits du travail et l'approvisionnement durable. »

Trina Solar, dont la mission est « l'énergie solaire pour tous », continuera de promouvoir le développement durable et vert et de travailler avec d'autres pour un avenir net zéro.

SOURCE Trina Solar Co., Ltd

