FROG LAKE FIRST NATION, TERRITOIRE DU TRAITÉ NO 6, AB, le 17 févr. 2023 /CNW/ - La gestion des déchets est un élément essentiel de l'infrastructure communautaire. Comme la population des communautés autochtones connaît la croissance la plus rapide au Canada, il est essentiel qu'elles disposent des ressources dont elles ont besoin pour protéger leurs écosystèmes locaux et maintenir de solides normes de santé publique qui leur permettront de prospérer pour les générations à venir.

Infrastructure de stockage des déchets de la station de transfert des déchets de Frog Lake (Groupe CNW/Services aux Autochtones Canada) Bâtiment administratif de la station de transfert des déchets de Frog Lake (Groupe CNW/Services aux Autochtones Canada)

Aujourd'hui, la Frog Lake First Nation célèbre l'ouverture officielle de la nouvelle station de transfert des déchets de la communauté. Cette installation, qui devrait être pleinement opérationnelle en l'été 2023, permettra d'établir une solution durable de gestion des déchets qui contribuera au bien-être de la communauté et à la protection des écosystèmes locaux.

Services aux Autochtones Canada a investi 3,2 millions de dollars pour soutenir le projet. La Nation a travaillé avec des entrepreneurs autochtones locaux tout au long de l'élaboration du projet. La nouvelle station de transfert des déchets permettra à la Nation de gérer les déchets d'une manière qui est respectueuse de l'environnement et d'éliminer le recours à des entrepreneurs tiers.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à travailler en partenariat avec les Premières Nations afin d'améliorer les infrastructures clés et le bien-être environnemental dans les communautés des Premières Nations.

Citations

« Je suis très heureux d'annoncer l'inauguration officielle de notre nouvelle station de transfert des déchets. Cette inauguration a été longue à venir, car notre Nation s'efforce de gérer le problème toujours croissant du débordement des déchets solides et de commencer à décontaminer notre site actuel de gestion des déchets. J'aimerais remercier le comité d'immobilisations de Frog Lake First Nations, SAC, GHD et les autres personnes qui ont participé à l'élaboration du nouveau site. Nous espérons que ce nouveau système de transfert des déchets mettra en lumière l'importance du recyclage pour mieux gérer les déchets solides à Frog Lake. »

Greg Desjarlais

Chef, Frog Lake First Nations #121 & 122

« Félicitations au chef Desjarlais et à la Frog Lake First Nation pour les efforts qu'ils ont déployés afin d'atteindre l'étape importante d'aujourd'hui et l'ouverture officielle de leur nouvelle station de transfert des déchets. La gestion des déchets n'est qu'une partie de toute l'importante infrastructure requise dans toute communauté pour assurer la sécurité de notre environnement et la santé de nos gens. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

La Frog Lake First Nation est située à 207 km à l'est d' Edmonton , en Alberta . La communauté compte une population d'environ 1 450 personnes vivant dans 450 foyers.

, en . La communauté compte une population d'environ 1 450 personnes vivant dans 450 foyers. La Frog Lake First Nation étudie également un projet pilote de détournement des déchets en bordure de rue. Si ce projet va de l'avant, la Nation pourrait être l'une des premières communautés autochtones de l' Alberta à soutenir la collecte sélective locale dans sa communauté.

à soutenir la collecte sélective locale dans sa communauté. L'Initiative de gestion des matières résiduelles des Premières Nations aide les Premières Nations à mettre en place des systèmes durables de gestion des déchets grâce à des infrastructures modernes, des opérations, de la formation et des partenariats.

Liens connexes

Initiative de gestion des matières résiduelles des Premières Nations

Frog Lake First Nation (en anglais seulement)

Multimédia supplémentaire

