La Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec obtient la hausse salariale de 6 %

MONTRÉAL, le 19 déc. 2024 /CNW/ - La Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec (FTPQ - SCFP 7300) est heureuse d'annoncer qu'après plusieurs échanges avec les personnes représentantes du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), du Conseil du trésor et des associations d'employeurs, une entente est intervenue afin que les membres se fassent octroyer la hausse salariale de 6 % consentie aux salarié(e)s du Front commun pour l'année 2023-2024, laquelle a été obtenue l'année dernière. Ainsi, les syndiqué(e)s de la FTPQ verront leur salaire augmenter de 6 % d'ici 30 jours. Quant au paiement de la rétroactivité couvrant la période entre le 1er avril 2023 et la fin janvier 2025, cette dernière sera versée d'ici 90 jours.

« Nous sommes fiers d'en être arrivés à une entente sans aucune concession ni modification de nos conditions de travail. Les modalités convenues permettront, sur une base volontaire, une plus grande mobilité de la main-d'œuvre. Représentant les paramédics qui seront les mieux rémunérés au Québec, nous pouvons maintenant consacrer l'ensemble de nos efforts à obtenir une entente de principe afin de renouveler nos conventions collectives qui sont échues depuis le 31 mars 2024. Entre-temps, nous maintenons la grève pour mettre de la pression sur le MSSS et le Conseil du trésor dans l'espoir de parvenir, dans les meilleurs délais, à une entente de principe à la hauteur de ce que méritent nos membres. Essentiellement, cette grève n'a pas d'impact sur la population. Elle permet plutôt des moyens d'action administratifs afin de s'assurer de continuer de se faire entendre », a expliqué le président de la FTPQ, Sébastien Gourre.

La FTPQ représente plus de 700 membres dans plusieurs régions du Québec et dans 14 entreprises ambulancières. Elle est membre du CPAS, représentant plus de 35 000 membres dans le secteur du préhospitalier, de la santé et des services sociaux au Québec.

Comptant plus de 141 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 12 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

