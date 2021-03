La Francofête 2021 : le français à l'honneur depuis 25 ans!

MONTRÉAL, le 15 mars 2021 /CNW Telbec/ - Jusqu'au 28 mars prochain, l'Office québécois de la langue française convie tous les Québécois et Québécoises à célébrer le français et la francophonie à l'occasion de la 25e Francofête. Des activités virtuelles stimulantes et ludiques sont proposées par nos partenaires.

Liés au thème de l'air, les mots aile, allure, buller, chambre à air, décoller, éolienne, foehn, fragrance, insuffler et vaporeux ont été choisis en collégialité par l'Office et ses partenaires de la France, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Suisse romande et de l'Organisation internationale de la Francophonie. Ils font l'objet de nombreux jeux, concours et activités disponibles en ligne, dont les dix jeux linguistiques très attendus chaque année.

La Francofête, qui a vu le jour en 1997 à l'occasion du 20e anniversaire de la Charte de la langue française, s'inscrit dans une longue tradition de promotion du français. Du 15 au 28 mars, toute la population est invitée à s'amuser avec la langue française et à célébrer la beauté du patrimoine linguistique de notre langue commune.

Le site Web de la Francofête permet à la population de tester sa connaissance du français à l'aide de dix jeux linguistiques qui mettent en lumière les dix mots vedettes de 2021. Ces mots nous font prendre conscience de la valeur de cette richesse invisible, l'air, non seulement comme élément indispensable à toute forme de vie, mais aussi comme source d'enrichissement de la langue.

Le concours de la Francofête, qui consiste à placer des mots au bon endroit dans un texte troué, donne la chance au public de gagner le premier prix d'une valeur de 900 $ ou l'un des quatre prix secondaires. Toutes les personnes gagnantes recevront des jeux de société de trois entreprises québécoises, deux bandes dessinées de l'artiste Jimmy Beaulieu , la biographie Camille Laurin : l'homme debout , une carte-cadeau du réseau Les libraires et une carte-cadeau de la Société des établissements de plein air du Québec. La personne qui remportera le premier prix recevra en plus une liseuse électronique Kobo Libra H2O.

Le bédéiste Jimmy Beaulieu et la cinéaste Kalina Bertin donnent vie à travers l'art de la bande dessinée aux deux mots vedettes du Québec, soit le nom aile et le verbe insuffler .

a produit une affiche pour promouvoir la Francofête. Les dix termes emblématiques sont regroupés dans un livret de soixante pages, produit par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France , qui s'intitule « Dis-moi dix mots qui (ne) manquent pas d'air! ».

