La France annonce un nouveau financement de 40 millions d'euros en faveur de l'éducation au Global Citizen Festival

La secrétaire d'État française chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Mme Chrysoula Zacharopoulou, et la directrice générale d'ECW, Yasmine Sherif, appellent les donateurs et le secteur privé à débloquer de toute urgence 1,5 milliard de dollars américains.

NEW YORK, 25 septembre 2023 /CNW/ - À l'occasion du Global Citizen Festival qui s'est tenu cette fin de semaine à New York, la secrétaire d'État française chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Mme Chrysoula Zacharopoulou, et la directrice générale d'Education Cannot Wait (L'éducation ne peut pas attendre), Yasmine Sherif, ont annoncé un nouveau financement supplémentaire de 40 millions d'euros de la part du gouvernement français.

À ce jour, Education Cannot Wait (ECW) a réussi à mobiliser 870 millions de dollars américains pour son Plan stratégique 2023-2026, son objectif étant d'offrir à 20 millions d'enfants touchés par des crises la sécurité, l'espoir et l'opportunité d'une éducation de qualité.

« Promouvoir l'éducation mondiale et l'émancipation est une priorité absolue pour la France. Le message du Pacte de Paris pour les peuples et la planète est que nous devons tous faire notre part pour permettre à chaque pays de réduire la pauvreté et de lutter contre les changements climatiques, a déclaré la secrétaire d'État française chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Chrysoula Zacharopoulou. Cela inclut les États, qui doivent soutenir les politiques de développement en apportant des ressources suffisantes. C'est pourquoi je suis particulièrement heureuse d'annoncer, au nom de la France et du président Macron, cette allocation de 40 millions d'euros pour soutenir les actions d'ECW pour le cycle 2023-2026. »

« Avec cette nouvelle contribution audacieuse et généreuse, la France est un exemple à suivre, a confié pour sa part la directrice générale d'ECW, Yasmine Sherif. Nous appelons les donateurs gouvernementaux, les fondations philanthropiques et le secteur privé à emboîter le pas de la France et à se joindre à nos efforts pour mobiliser un total de 1,5 milliard de dollars américains d'ici 2026, dans l'optique de fournir une éducation de qualité à 20 millions de filles et de garçons touchés par des crises, afin qu'ils puissent apprendre, grandir et reconstruire leurs sociétés. »

Dans le monde, environ 224 millions d'enfants ne bénéficient pas d'une éducation de qualité en raison de conflits armés, de déplacements forcés, de catastrophes provoquées par le climat et d'autres crises prolongées. Ils ont besoin d'un soutien urgent pour que soit respecté leur droit à une éducation inclusive et de qualité.

En collaboration avec des partenaires stratégiques, ECW a déjà pu aider près de 9 millions de filles et de garçons dans certains endroits du globe touchés par les crises les plus dures.

Alors que les donateurs redoublent d'efforts, le manque de ressources financières s'est en fait creusé ces dernières années. Les appels humanitaires pour des dons en faveur de l'éducation dans les situations d'urgence ont presque triplé, passant de 1,1 milliard de dollars américains en 2019 à près de 3 milliards de dollars américains à la fin de 2022.

