MONTRÉAL, le 26 août 2024 /CNW/ - La deuxième édition de ALL IN, le plus important événement dédié à l'intelligence artificielle (IA) du Canada, se tiendra à Montréal les 11 et 12 septembre 2024. Suite au succès retentissant de sa première édition, ALL IN élargit désormais son champ d'action avec un accent accru sur l'engagement mondial, se positionnant comme un acteur clé de l'écosystème international de l'IA. ALL IN est donc ravie d'annoncer la France comme Pays à l'honneur, mettant en lumière la forte collaboration entre les deux pays.

La France à l'honneur à ALL IN (Groupe CNW/ALL IN)

Avec une riche histoire d'innovations, la France s'est imposée comme un leader mondial en technologie et plus spécifiquement en IA. Alors que ALL IN et l'ensemble de l'écosystème canadien de l'IA se tournent vers un avenir de collaborations mondiales, la France aura une présence de choix à ALL IN et mettra en avant un écosystème inspirant de startups en IA et d'entreprises bien établies comme L'Oréal, qui utilisent déjà l'IA dans leurs opérations quotidiennes, certaines travaillant actuellement avec des fournisseurs canadiens de services et produits en IA.

Comme le Canada, la France est à la pointe de l'innovation en IA depuis toujours. Elle a pris des mesures décisives pour devenir un leader mondial dans le développement et l'adoption des technologies d'IA, en commençant par sa Stratégie nationale pour l'intelligence artificielle lancée en 2017, la même année où le Canada a établi la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle. En mai dernier, la France a réaffirmé l'IA comme une priorité stratégique et investira au moins 4 milliards d'euros dans l'IA dans le cadre du plan économique France 2030.

Aujourd'hui, plus de 600 startups françaises se spécialisent dans l'IA, marquant une augmentation de 24 % entre 2021 et 2023, ce qui souligne le dynamisme de l'écosystème français de l'IA. Ces indicateurs ont conduit la France à devenir le premier pays en Europe pour les projets d'investissement étranger en IA.

La France et le Canada partagent de nombreuses autres similitudes, notamment dans leurs efforts pour améliorer la puissance de calcul et les infrastructures, ainsi que pour favoriser l'adoption généralisée de l'IA. Le gouvernement français donne l'exemple dans ce domaine : dans des secteurs tels que la santé, la justice, l'éducation et la défense, le gouvernement français investit massivement et intègre l'IA pour accroître la productivité et l'efficacité.

Les deux pays sont également unis dans leur ambition de développer des économies propulsées par l'IA. Alors que la France travaille à promouvoir l'adoption de l'IA dans les entreprises, il est prévu que l'impact de la diffusion de l'IA dans l'économie française pourrait être massif, avec une croissance économique qui pourrait doubler.

Le Canada et la France soutiennent une gouvernance inclusive de l'intelligence artificielle afin d'assurer la cohérence des cadres réglementaires sur l'IA et de favoriser leur convergence. Ils visent également à mettre l'IA au service de l'intérêt général, compte tenu du potentiel économique et des conséquences sociales mondiales de cette révolution technologique.

Sous leurs présidences respectives du G7 en 2018 et 2019, le Canada et la France ont œuvré au lancement du Partenariat mondial pour l'intelligence artificielle (PMIA), qui compte aujourd'hui 29 membres à travers le monde. Les deux premiers centres d'expertise du PMIA ont été ouverts à Montréal et à Paris. Le Canada et la France se félicitent désormais de la mise en place d'un partenariat intégré entre le PMIA et l'OCDE. Le Sommet de l'Action sur l'IA, prévu en février 2025, sera l'occasion de renforcer cette gouvernance mondiale et d'engager des actions concrètes sur l'IA.

La semaine dernière, la programmation et la liste des conférenciers qui ont confirmé leur présence ont été publiées sur le site Web de l'événement.

Citations

« Le Canada est fier d'accueillir la France en tant que pays d'honneur à ALL IN, un événement important sur l'intelligence artificielle. Nos pays sont tous deux à l'avant-garde du développement de l'IA. Je suis heureux d'assister à la progression de notre partenariat sur la commercialisation et l'adoption éthiques de l'intelligence artificielle pour stimuler la productivité et l'efficacité. J'ai hâte d'être témoin de l'avenir de notre collaboration et de nos efforts continus visant son développement. » -- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, gouvernement du Canada

« La France comme le Canada sont des nations qui incarnent l'innovation et le progrès technologique. Ensemble, nous sommes en mesure d'œuvrer pour une intelligence artificielle innovante, compétitive, démocratique, respectueuse de nos libertés et de notre diversité linguistique. Je me réjouis que la France soit à l'honneur de cet événement ALL IN qui traduit l'attachement commun à cette révolution technologique et qui s'inscrit parmi les grandes rencontres internationales consacrées à l'IA, comme le prochain Sommet de la francophonie du 4 octobre et le Sommet de l'action sur l'IA de février 2025. » -- Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, gouvernement de la France

« Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir la France à ALL IN cette année et de continuer à renforcer les liens étroits entre nos deux nations, en particulier dans le domaine de l'IA. Pouvoir accueillir des nations leaders en IA témoigne de la force de ALL IN et de la réputation internationale qu'elle a bâtie depuis ses débuts, et cela prépare le terrain pour les mois et les années à venir. » -- Hélène Desmarais, cofondatrice et présidente, ALL IN

« Business France est honorée que la France ait été désignée pour être le Pays à l'Honneur lors de l'événement ALL IN 2024. Cet événement offre une plateforme exceptionnelle pour nos entreprises, startups et scale-ups françaises spécialisées en IA, leur permettant de collaborer avec des partenaires canadiens et internationaux de premier plan. À moins de 6 mois du Sommet de l'action sur l'IA à Paris, nous sommes ravis d'accueillir parmi cette délégation de grands joueurs de nos industries françaises, réputés pour leur engagement envers l'innovation. Business France, en collaboration avec le ministère de l'Économie et des Finances, se réjouit de contribuer au succès de cette délégation française et aux synergies futures entre nos deux écosystèmes. » -- Frédéric Rossi, PDG Amérique du Nord, Business France

ALL IN servira de hub dynamique pour les leaders français de l'IA afin de s'engager avec les décideurs canadiens et mondiaux, favorisant l'innovation et les alliances stratégiques. Cette collaboration souligne également les solides relations diplomatiques entre la France et le Canada et reflète l'influence croissante d'ALL IN sur la scène mondiale.

À propos de ALL IN (allinevent.ai)

ALL IN, le plus important événement dédié à l'intelligence artificielle du Canada, est une initiative de SCALE AI, la grappe d'innovation mondiale du Canada en intelligence artificielle (IA). Organisé en collaboration avec CEIMIA, Mila, et soutenu par l'écosystème canadien de l'IA, ALL IN est devenu l'un des principaux événements technologiques du Canada, stimulant l'innovation et les affaires. Au-delà des discussions captivantes, cet événement offre une plateforme pour la collaboration et le partage d'idées novatrices, propice à l'établissement de partenariats fructueux pour bâtir une économie propulsée par l'IA.

