MONTRÉAL, le 13 sept. 2024 /CNW/ - La deuxième édition de ALL IN, l'événement phare de l'IA au Canada, s'est conclue hier, marquant une étape importante dans le parcours d'innovation et de collaboration au sein de l'industrie de l'IA. Cette édition a établi de nouveaux records grâce à la participation et au soutien de plus de 4 000 participants provenant de plus de 40 pays -- soit le double de l'année précédente -- incluant la France, le Japon, les États-Unis, le Brésil et le Royaume-Uni.

Un élément clé pour les professionnels participant à ALL IN a été la répartition équilibrée entre les participants : 50 % des participants étaient des fournisseurs de solutions d'IA et les autres 50 % étaient des adopteurs actuels et potentiels de projets d'IA.

ALL IN 2024 a mis en lumière le meilleur de l'IA canadienne, démontrant son potentiel à révolutionner diverses industries et à améliorer la qualité de vie des Canadiennes et des Canadiens. De plus, l'événement a souligné l'importance de la mobilisation et des partenariats de partout dans le monde pour une commercialisation éthique et une adoption universelle de l'IA, visant à accroître la productivité et l'efficacité.

Avec plus de 1 360 entreprises, les 100 meilleures startups d'IA du Canada, et de nombreuses discussions bilatérales, réunions d'investisseurs et tables rondes politiques, l'événement ALL IN s'est une fois de plus révélé être un nexus d'idées et d'innovations, facilitant des dialogues sur l'avenir de l'IA au Canada et à l'international.

Plus de 200 conférenciers influents

ALL IN 2024 a accueilli plus de 200 conférenciers influents, ce qui en fait le lieu de prédilection pour discuter des sujets les plus pressants liés à la commercialisation de l'IA et à son impact sociétal. L'événement a présenté les solutions d'IA canadiennes les plus récentes et concrètes, notamment à travers la nouvelle Zone démo de l'IA.

Plus de 70 conférences, discours et tables rondes ont eu lieu, mettant en vedette des leaders inspirants tels que l'honorable François-Philippe Champagne, Yoshua Bengio, Sasha Luccioni, Nikola Mrkšić et Joëlle Pineau.

Un lieu de rencontre pour les délégations d'affaires du monde entier

En seulement deux éditions, ALL IN s'est déjà imposé comme un événement incontournable sur la scène internationale de l'IA et de la technologie, attirant des délégations d'affaires et politiques de plus de 40 pays. Parmi les invités qui se sont rendus à Montréal figuraient des représentants de haut rang de l'Organisation japonaise du commerce extérieur, du Conseil européen de l'innovation et de l'Agence exécutive pour les PME, d'AI Sweden, de Business France ainsi que des entreprises internationales de premier plan comme LG Electronics et Toyota.

La France, Pays à l'honneur, a présenté son écosystème d'IA à un public nord-américain avec la présence d'une forte délégation de hauts dirigeants et le Pavillon de la France accueillant certaines des meilleures startups, scale-ups et entreprises bien établies, dont Alstom, Thales, L'Oréal et OVHcloud, entre autres.

ALL IN: une vitrine pour annoncer ce qui s'en vient

Durant ces deux jours, ALL IN a été le cadre parfait pour faire des annonces importantes, parmi lesquelles :

Hypertec Cloud a annoncé une expansion majeure de son infrastructure infonuagique d'IA, visant à déployer jusqu'à 100 000 GPU d'ici début 2025 pour répondre à la demande croissante en IA et aux besoins critiques de l'industrie en Amérique du Nord.

Airudi a présenté une solution IA révolutionnaire pour améliorer le service des paramédics.

WEKA a révélé une nouvelle étude internationale montrant que l'IA générative a éclipsé toutes les autres applications d'IA en entreprise, alimentant une nouvelle cohorte de leaders en IA et de fournisseurs en technologie infonuagique.

Scale AI, la grappe mondiale d'innovation en IA du Canada , a annoncé un appel de projets ambitieux de 5 millions de dollars pour soutenir des initiatives basées sur l'IA générative au bénéfice des industries canadiennes.

, a annoncé un appel de projets ambitieux de 5 millions de dollars pour soutenir des initiatives basées sur l'IA générative au bénéfice des industries canadiennes. Une étude économique exhaustive de la Banque de développement du Canada sur l'impératif de l'IA pour les entrepreneurs canadiens a montré que ceux qui utilisent l'IA rapportent une réduction des coûts d'exploitation et une diminution des besoins en termes de nouvelles embauches.

Perspectives pour ALL IN 2025

Pour l'avenir, la vision d'ALL IN est ambitieuse. ALL IN 2025 a pour objectif d'accroître à nouveau son audience et de s'imposer comme un événement technologique majeur sur la côte Est, en attirant des acteurs de l'innovation, des leaders d'opinion et des personnalités politiques du monde entier.

ALL IN 2025 se tiendra les 25 et 26 septembre à Montréal. Les billets sont déjà en prévente.

À propos de ALL IN (allinevent.ai)

ALL IN, le plus important événement dédié à l'intelligence artificielle du Canada, est une initiative de SCALE AI, la grappe d'innovation mondiale du Canada en intelligence artificielle (IA). Organisé en collaboration avec CEIMIA, Mila, et soutenu par l'écosystème canadien de l'IA, ALL IN est devenu l'un des principaux événements technologiques du Canada, stimulant l'innovation et les affaires. Au-delà des discussions captivantes, cet événement offre une plateforme pour la collaboration et le partage d'idées novatrices, propice à l'établissement de partenariats fructueux pour bâtir une économie propulsée par l'IA.

