MONTRÉAL, le 11 sept. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à ALL IN , le plus grand rassemblement du pays consacré à l'intelligence artificielle (IA) canadienne. Cet événement se tiendra au Palais des congrès de Montréal du 11 au 12 septembre, ainsi que virtuellement.

ALL IN 2024 mettra de l'avant la manière dont le Canada bâtit une économie propulsée par l'IA, grâce aux efforts concertés de tout l'écosystème - des visionnaires qui façonnent l'IA à ceux qui la développent et l'adoptent.

Dans l'après-midi, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, rencontrera des innovateurs et des startups.

La programmation complète et la liste des conférenciers confirmés sont disponibles ici .

Les faits saillants du jeudi 12 septembre incluent (heures en HAE) :

9h00: Mot d'ouverture du jour 2 - avec Sasha Luccioni (Hugging Face) et Catherine Fortin LaFaivre ( Chambre de commerce du Canada )

- avec (Hugging Face) et ( commerce du ) 9h30 : L'IA au service du secteur de la santé - avec Kathy Malas (CISSS de la Montérégie-Ouest), René Caissie (Medeloop.ai & Université Stanford ), Shekoofeh Azizi (Google Deepmind), Naomi Goldapple (AlayaCare), Julie Wilner (Jaide Health) et Andrea Lodi (IVADO Labs)

- avec (CISSS de la Montérégie-Ouest), René Caissie (Medeloop.ai & Université ), (Google Deepmind), (AlayaCare), (Jaide Health) et (IVADO Labs) 9h45 : Qu'est-ce que l'IA responsable et comment la mettre à l'échelle - avec Anne Nguyen ( Conseil de l'innovation du Québec), Ulises Moya (Administration publique du Mexique), Stefan Badža (Assemblée nationale de la Serbie), Sundar Sundareswaran (Partenariat mondial pour l'intelligence artificielle) et Gilles Fayad (IEEE Standards Association)

- avec ( l'innovation du Québec), (Administration publique du Mexique), Stefan Badža (Assemblée nationale de la Serbie), (Partenariat mondial pour l'intelligence artificielle) et (IEEE Standards Association) 11h00 : L'IA au service du secteur des services publics - avec Sarah Gagnon-Turcotte (Ministère de la Cybersécurité et du Numérique du Québec), Stephen Burt (Gouvernement du Canada ), Maher Mamhikoff (Affaires mondiales Canada ), Somaieh Nikpoor (Transports Canada) et Karim Bardeesy (The Dais)

- avec (Ministère de la Cybersécurité et du Numérique du Québec), (Gouvernement du ), Maher Mamhikoff (Affaires mondiales ), Somaieh Nikpoor (Transports Canada) et (The Dais) 13h00 : L'IA au service du secteur culturel et créatif - avec Sandra Rodriguez ( Massachusetts Institute of Technology ), Jean-François Larouche (Moment Factory), Meaghan Ferrigno (Destination Canada) et Alexandre Téodoresco (7Doigts de la main)

- avec ( ), Jean-François (Moment Factory), (Destination Canada) et Alexandre Téodoresco (7Doigts de la main) 13h15 : L'IA pour l'environnement : initiatives montréalaises - avec Julie Jodoin (Espace pour la vie), Emily Charry Tissier (Whale Seeker), Valérie Bécaert (ServiceNow Research), Maya Colombani (L'Oréal Canada ) et Kendra MacDonald (Supergrappe des océans du Canada )

- avec (Espace pour la vie), (Whale Seeker), Valérie Bécaert (ServiceNow Research), (L'Oréal ) et (Supergrappe des océans du ) 14h15 : Stimuler la croissance : promouvoir l'excellence en IA au Canada - avec Joëlle Pineau (Meta) , Valérie Pisano (Mila) , Michael Buhr (C100) et Steven Woods (Inovia)

- avec Joëlle , Valérie , (C100) et (Inovia) 14h30: L'honorable François- Philippe Champagne , ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada , rencontrera des innovateurs et des startups.

15h15 : Démocratie de l'IA, leadership et impact sur la société - avec Adrien Morisot (Cohere), Taylor Owen (Université McGill), Lynnsey Chartrand (Mila) et Pierre Bilodeau (Conseil canadien des normes)

- avec (Cohere), (Université McGill), (Mila) et (Conseil canadien des normes) 15h40 : IA et culture : perspectives européennes, canadiennes et québécoises - avec Margaret McGuffin (Éditeurs de Musique au Canada ), Marc du Moulin (European Composer and Songwriter Alliance) et Moridja Kitenge-Banza (Culture Montréal)

- avec (Éditeurs de Musique au ), Marc du Moulin (European Composer and Songwriter Alliance) et Moridja Kitenge-Banza (Culture Montréal) 16h15 : Canada et France : une vision commune pour le développement de l'IA - avec Guillaume Avrin (République Française) et Julien Billot (Scale AI)

- avec (République Française) et (Scale AI) 16h30 : La nouvelle génération de leaders canadiens en IA - avec François- Philippe Champage (Gouvernement du Canada ), Sasha Luccioni (Hugging Face) et Hongwei Liu (Mappedin)

Lieu

Entrée principale du Palais des congrès de Montréal (1001, Place Jean-Paul-Riopelle).

Accréditation pour les médias

Les demandes d'accréditation de la part des médias peuvent être transmises à Eric Aach à l'adresse [email protected] . Toute question ou demandes d'entrevue peuvent également être envoyée à l'équipe chargée des relations avec les médias.

Information importante sur l'équipement audiovisuel des médias

Pour garantir une couverture optimale de l'événement et éviter toute interférence fréquentielle avec les nombreux appareils technologiques présents, nous demandons aux médias de privilégier l'utilisation d'équipements filaires. Des emplacements privilégiés seront réservés aux médias, à proximité des systèmes de distribution audio (« truie »), dans chacune des salles principales.

SOURCE ALL IN

Renseignements: Eric Aach | [email protected] | 514-569-3594