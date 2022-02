La FPHQ demande au gouvernement de dévoiler rapidement son plan d'action en matière de révision de la desserte ambulancière

ROSEMÈRE, QC, le 14 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Ça fait maintenant plusieurs années que nous martelons cette problématique auprès des autorités compétentes. Bien que le Canada soit le pays qui a vécu la plus forte augmentation de population du G7, la desserte ambulancière déjà déficiente n'a pas été révisée depuis plusieurs années.

Suite au récent décès survenu à l'hopital de Trois-Rivières, la FPHQ réaffirme haut et fort que l'on ne peut plus attendre et que des actions concrètes doivent être mises de l'avant, et ce, dans les plus brefs délais. Parce que l'inaction actuelle coûte des vies.

Il est très fréquent pour les ambulanciers de se faire solliciter par la centrale de communication santé pour sortir hâtivement de l'hôpital et ce pour répondre à des urgences en attente. Ce à quoi nous devons malheureusement répondre : « Impossible, nous avons encore un patient sur civière en attente d'un lit ». Ces moments que vivent nos collègues sont insoutenables sachant que des personnes en souffrent.

La création du comité Doré qui devait trouver des solutions et les mettre en application n'a malheureusement pas livré la marchandise. On se retrouve donc plusieurs années plus tard avec encore un autre décès à déplorer.

De la même manière dont nous étions au courant pour les CHSLD et leur précarité; nous le sommes aussi pour la rétention et la desserte ambulancière déficiente. L'inaction des autorités compétentes aligne les bévues et rien ni personne n'est imputable. Des levées de drapeau ont été faites à plusieurs reprises, des solutions ont été soumises au responsable de la gestion du système. Rien, rien et encore rien n'est fait ! La FPHQ demande formellement au ministre de la santé de divulguer un plan d'action clair avec des changements qui seront apportés rapidement afin que d'autres décès, comme celui que nous venons de vivre à Trois-Rivières ne se produisent plus.

Tous ces dommages collatéraux ont un nom, une famille, une histoire, il est inacceptable que rien ne soit fait et que ces victimes ne soit pas considéré.

