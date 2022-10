Un rapport dévastateur confirme le plus grand recours aux banques alimentaires de toute l'histoire du Canada; pleins feux sur l'augmentation du nombre de visites aux banques alimentaires par les personnes âgées et les petits salariés

TORONTO, le 27 oct. 2022 /CNW/ - La forte inflation et la rupture du filet de sécurité sociale font en sorte que les banques alimentaires du Canada doivent composer avec une demande historiquement élevée qui a atteint près de 1,5 million de visites en mars 2022, soit une hausse de 35 % par rapport aux visites effectuées durant la même période en 2019.

D'après le nouveau Bilan-Faim 2022 de Banques alimentaires Canada , « les banques alimentaires du Canada sont confrontées à des défis encore inexplorés alors que les turbulences économiques continuent d'exacerber et d'aggraver les iniquités systémiques, surtout pour les travailleurs à faible revenu, les étudiants et les personnes âgées à revenu fixe », explique Kirstin Beardsley, chef de la direction de Banques alimentaires Canada.

Ce rapport historique - seule étude à regrouper plus de 4 750 banques alimentaires et organismes communautaires du pays - montre l'incidence dévastatrice de l'inflation et du soutien social inadéquat sur la pauvreté, l'insécurité alimentaire et la faim au Canada.

Constatations du Bilan-Faim 2022

Nombre de visites en mars 2022 1 462 795 Variation par rapport à 2021 (%) 15 % Variation par rapport à 2019 (%) 35 %

La faim touche plus que jamais les populations vulnérables.

En 2022, le recours aux banques alimentaires a atteint les plus hauts niveaux de l'histoire canadienne.

Le pourcentage de clients qui ont indiqué que leur emploi constituait leur principale source de revenus est passé de 12,5 % en 2021 à 14,1% en 2022.

Le recours aux banques alimentaires par les personnes âgées a grimpé à 8,9 % (par rapport à 6,8 % avant la pandémie).

Le tiers des clients des banques alimentaires sont des enfants (ce qui représente environ 500 000 visites en mars 2022).

Un pourcentage accru d'étudiants ont fait appel aux banques alimentaires en 2022 (7,1 % par rapport à 4,7 % en 2021).

Les trois principales raisons pour lesquelles les gens ont eu recours aux banques alimentaires cette année sont le coût de la nourriture, les faibles taux d'aide sociale provinciale et les coûts du logement.

Pour créer un pays où personne n'est laissé pour compte et où personne ne souffre de la faim, le Canada doit adopter une approche à deux volets et s'attaquer aux causes profondes du recours aux banques alimentaires, soit les faibles revenus et la pauvreté, ainsi que la flambée du coût de la vie.

Lutter contre la faim au Canada

« Le rapport Bilan-Faim 2022 de Banques alimentaires Canada est un signal d'alarme pour toutes les personnes vivant au Canada et pour nos gouvernements : nous devons prendre des mesures pour lutter contre la faim, sans quoi celle-ci continuera de détruire des communautés et des vies. Il est possible d'éliminer la faim au Canada. Nous devons collaborer pour apporter des changements réels et durables en mettant en œuvre une stratégie à double objectif qui établit un seuil minimal de revenu pour nos populations les plus vulnérables, tout en travaillant à régler les problèmes de logement à loyer modique, de réforme de l'assurance-emploi, et à de nouvelles mesures de soutien pour les régions nordiques et éloignées du Canada », indique Mme Beardsley.

Recommandations de Banques alimentaires Canada en matière de politiques : une approche à deux volets pour un avenir meilleur

Le Bilan-Faim 2022 souligne à quel point les trous du filet de sécurité sociale canadien sont exacerbés dans la tourmente économique sans précédent que nous avons vécue au cours de la dernière année.

Le Canada doit progresser vers un seuil de revenu minimum pour tous.

À l'heure actuelle, il existe une certaine forme de seuil de revenu minimum pour les personnes âgées et les familles avec enfants. Toutefois, les adultes vivant seuls et les personnes handicapées éprouvent d'importantes difficultés. Des efforts doivent être déployés pour renforcer les seuils existants tout en introduisant de nouvelles mesures de soutien. Une prestation d'invalidité harmonisée entre les gouvernements, des projets pilotes portant sur le revenu minimum et des ressources de soutien en santé mentale améliorées ne sont que quelques exemples de ce dont nous avons besoin pour y parvenir.

La crise du logement à loyer modique nécessite des solutions immédiates et à long terme.

Alors que de plus en plus de gens éprouvent des difficultés financières en raison de la hausse des taux hypothécaires, les logements à loyer modique se font rares et il faut du temps pour en construire de nouveaux. Même s'il faut redoubler d'efforts pour accélérer le développement de ce type de logements, des solutions à court terme comme un programme national d'aide au logement peuvent être envisagées.

Alors que les travailleurs à faible revenu affluent vers les banques alimentaires, le Canada a besoin de nouvelles politiques qui assurent que ceux qui travaillent auront toujours assez d'argent pour nourrir leur famille.

Il est temps que la réforme tant attendue de l'assurance-emploi voie le jour. D'autres réformes de l'Allocation canadienne pour les travailleurs seront également requises pour que les travailleurs canadiens à faible revenu puissent joindre les deux bouts.

L'insécurité alimentaire et la pauvreté doivent bénéficier d'une attention particulière dans les régions nordiques et éloignées du Canada.

Cette région souffre de taux de pauvreté et d'insécurité alimentaire beaucoup plus élevés que le reste du pays. Les programmes inefficaces comme Nutrition Nord doivent être remaniés et la priorité doit être accordée aux nouvelles approches locales pour développer l'économie du Nord afin de soutenir les communautés aux prises avec des difficultés depuis trop longtemps.

À propos du Bilan-Faim 2022

Lancé par Banques alimentaires Canada en 1989, le Bilan-Faim 2022 constitue la seule étude nationale sur les banques alimentaires et les autres programmes alimentaires au Canada. Les renseignements fournis dans le rapport dressent un portrait juste des causes profondes de l'insécurité alimentaire et de la pauvreté au Canada. #BilanFaim2022

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada fait preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires partout au pays. Depuis 40 ans, les banques alimentaires aident les gens en situation d'insécurité alimentaire. Selon les données du Bilan-Faim, plus de 4 500 banques alimentaires et organismes communautaires joignent leurs efforts pour servir les personnes les plus vulnérables. L'an dernier, ils ont reçu plus de 1,1 million de visites par mois. Dans la dernière décennie, le réseau a reçu et distribué plus de 635 millions de kilos de denrées alimentaires. De plus, Banques alimentaires Canada a versé près de 168 millions de dollars pour maximiser les retombées collectives et la capacité locale des banques alimentaires tout en militant afin de réduire la nécessité d'y recourir. Notre vision est claire : nous voulons créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Pour en savoir plus, visitez le site www.banquesalimentairescanada.ca.

SOURCE Food Banks Canada

Renseignements: Soutien médiatique : Pour obtenir de plus amples renseignements et pour planifier des entrevues, accéder aux résultats des données régionales et locales du Bilan-Faim 2022 et demander des éléments visuels et des vidéos, veuillez communiquer avec : [email protected] 647 985-7162 ou [email protected]