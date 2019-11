La formation 100 % accueillant maintenant offerte en ligne

« Les cours en présentiel, donnés par plusieurs cégeps de la province, affichent une popularité qui démontre la volonté du milieu touristique québécois de se démarquer encore davantage sur la scène nationale et internationale. La formation en ligne, désormais offerte exclusivement par l'ITHQ, permettra, à moindre coût, une accessibilité encore plus grande pour les gestionnaires et les particuliers désireux d'emboiter le pas et de faire du Québec une destination 100 % accueillante! » - Liza Frulla, directrice générale de l'ITHQ

« L'offre de cette formation en ligne est une excellente nouvelle, non seulement pour notre industrie, mais également pour la clientèle touristique qui profitera d'une expérience encore plus exceptionnelle au Québec. C'est l'une des recettes parfaites pour lui donner envie de revenir et de partir à la découverte de notre territoire. Je suis convaincue que ce programme axé sur le savoir-être et l'accueil contribue à transformer les visiteurs en ambassadeurs de notre destination. Le Québec se démarquera toujours par son accueil chaleureux. » - Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Tous les prestataires de services, tant dans les domaines du spectacle et des événements que dans ceux des transports, du commerce de détail, de la restauration et de l'hébergement, ont intérêt à offrir une expérience 100 % accueillante à leurs visiteurs, afin qu'ils deviennent les meilleurs ambassadeurs de la destination québécoise.

La formation 100 % accueillant se base sur la théorie de l'intelligence émotionnelle selon laquelle les êtres humains sont interpelés à 20 % par les aspects intellectuels ou professionnels d'une situation et à 80 % par ses aspects émotionnels ou humains. Les cinq modules de la formation sensibiliseront le participant à l'importance de l'accueil des visiteurs dans leur expérience globale et lui permettront de développer les connaissances, les compétences et les bonnes pratiques qui contribuent à optimiser une expérience client.

Grâce à cette formation, toute personne travaillant dans le secteur du tourisme au Québec ou offrant des services connexes sera outillée pour rendre mémorable l'expérience de nos visiteurs. Le tourisme participe sans conteste à la vitalité économique et culturelle de la province. Par conséquent, ce sont tous les Québécois qui profiteront d'une industrie touristique 100 % accueillante.

Pour plus d'information sur la formation 100 % accueillant en ligne ou en présentiel à Montréal , consultez le www.ithq.qc.ca/accueillant

Pour plus d'information sur la formation en présentiel hors Montréal , consultez le www.québec.ca/formation-tourisme-accueillant

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école quatre étoiles, deux restaurants d'application pédagogique et deux unités de recherche, il est le seul établissement au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (secondaire, collégial et universitaire). Reconnu pour l'excellence de sa formation qui répond aux plus hauts standards de l'industrie, l'ITHQ offre également des cours aux professionnels et au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ et camp culinaire).

