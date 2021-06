La fondation Walmart annonce son engagement à investir 20 millions de dollars américains sur une période de cinq ans afin de faire progresser l'équité des Canadiens noirs et autochtones en matière de sécurité alimentaire et de possibilités économiques. Ce financement visera à appuyer des initiatives en matière de renforcement des systèmes alimentaires et de création de possibilités d'avancement ainsi que de nouveaux débouchés pour les Canadiens noirs et autochtones.

Walmart Canada mise sur ses forces afin de faire progresser l'équité et elle déploie ses efforts selon une approche fondée sur les valeurs partagées, ayant comme objectif de non seulement contribuer à la Compagnie, mais aussi de créer des valeurs partagées pour les clients et la société. Dans le cadre de sa nouvelle stratégie d'équité visant à vivre mieux, la Compagnie a établi trois réseaux de création de valeurs partagées afin d'en accroître la taille et la portée à l'échelle du Canada, c'est-à-dire l'éducation et l'emploi, la santé et le mieux-être ainsi que la diversification des fournisseurs.

« Nous sommes plus forts en tant que compagnie et en tant que pays lorsque tous se sentent inclus et qu'ils ont le pouvoir d'agir. Chez Walmart Canada, la diversité, l'équité et l'inclusion ne sont pas simplement les principes sur lesquelles repose une initiative, elles font partie de notre ADN », déclare Horacio Barbeito, président et chef de la direction de Walmart Canada. « Ces nouveaux partenariats et investissements permettront de changer la donne dans de nombreuses collectivités marginalisées à l'échelle du Canada. Nous avons la responsabilité de contribuer à un changement véritable et durable en matière de justice raciale à l'échelle nationale. »

En outre, Walmart Canada a mis en œuvre un programme renforcé de sensibilisation, de parrainage et de collaboration auquel bon nombre de nouveaux organismes à but non lucratif participent en vue de créer des possibilités de développement et d'emploi destinées aux communautés noires et autochtones, notamment :

Signature de l'Initiative BlackNorth : Partenariat en vue de mettre fin aux barrières systémiques qui affectent négativement la vie des Noirs au Canada .





Partenariat en vue de mettre fin aux barrières systémiques qui affectent négativement la vie des Noirs au . Signature du Défi 50-30 du gouvernement fédéral : Initiative visant à favoriser l'inclusion et à augmenter la représentation de divers groupes dans leur milieu de travail, tout en soulignant les avantages qu'il y a de donner à tous les Canadiens une place à la table des discussions.





: Initiative visant à favoriser l'inclusion et à augmenter la représentation de divers groupes dans leur milieu de travail, tout en soulignant les avantages qu'il y a de donner à tous les Canadiens une place à la table des discussions. Dons au Black Opportunity Fund : Soutien à la mission consistant à favoriser le développement et le financement d'entreprises et d'organismes appartenant aux Noirs.





: Soutien à la mission consistant à favoriser le développement et le financement d'entreprises et d'organismes appartenant aux Noirs. Dons au profit du Women's College Hospital : Soutien de la recherche sur l'accès accru des femmes noires à des soins de santé.





: Soutien de la recherche sur l'accès accru des femmes noires à des soins de santé. Parrainage d'Indigenous Works : Soutien des possibilités d'avancement du peuple autochtone et de l'appel à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada .





: Soutien des possibilités d'avancement du peuple autochtone et de l'appel à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du . Adhésion à la Coalition of Innovation Leaders Against Racism (CILAR) (coalition des leaders en innovation contre le racisme) : Soutien de la création de nouveaux débouchés et de possibilités transformationnelles destinés à la communauté noire, aux peuples autochtones et aux personnes de couleur au Canada .





(CILAR) (coalition des leaders en innovation contre le racisme) : Soutien de la création de nouveaux débouchés et de possibilités transformationnelles destinés à la communauté noire, aux peuples autochtones et aux personnes de couleur au . Établissement d'un nouveau partenariat avec le Centre canadien pour la diversité et l'inclusion.

« Nous ne voulons rien de moins que de créer l'organisation la plus diversifiée et la plus inclusive au Canada. Nous ne devons pas nous limiter à promouvoir et à favoriser le changement systémique afin de créer des collectivités plus inclusives à l'échelle du pays », affirme Nabeela Ixtabalan, vice-présidente directrice, ressources humaines et affaires de la Compagnie chez Walmart Canada. « Nous devrons tirer parti de l'envergure et de la portée de notre Compagnie afin d'avoir une incidence favorable sur la transition vers une société plus juste et équitable qu'à l'heure actuelle dans l'ensemble du Canada. »

« La fondation Walmart s'efforce de transformer les systèmes afin d'offrir davantage de possibilités équitables pour tous », déclare Kathleen McLaughlin, présidente de la fondation Walmart. « Notre engagement élargit l'incidence sociétale des initiatives commerciales de Walmart Canada et il vise à favoriser le changement au sein des systèmes de sécurité alimentaire et de possibilités économiques afin de faire progresser l'équité des Canadiens noirs et autochtones. »

« Il s'agit d'une situation très prometteuse que des compagnies à l'échelle mondiale comme Walmart Canada prennent les devants et s'engagent à créer et à appuyer des bassins de talents au sein de la communauté noire au Canada », dit Wes Hall, fondateur et président de l'Initiative BlackNorth. « Outre le fait qu'elles constituent des impératifs sur le plan moral, les stratégies en matière de diversité et d'inclusion visent à garantir que les employés se sentent responsabilisés et qu'ils sentent qu'ils peuvent contribuer à l'entreprise à leur plein potentiel, et Walmart constitue un champion en la matière. »

« En tant que groupe diversifié de membres de la haute direction s'engageant à mettre fin au racisme anti-Noirs et au racisme systémique au sein de l'économie de l'innovation, la Coalition of Innovation Leaders Against Racism (CILAR) est consciente que c'est seulement en unissant nos efforts que nous pourrons instaurer et évaluer un changement durable en vue d'un avenir inclusif. Nous sommes également heureux d'accueillir Walmart Canada à titre de membre de la CILAR », affirme Serena Nguyen, directrice générale de la CILAR.

L'annonce d'aujourd'hui se fonde sur les initiatives commerciales et philanthropiques menées par la Compagnie depuis plus d'une décennie au Canada et à l'échelle mondiale afin d'éliminer le gaspillage et la famine.

Cet engagement s'ajoute aux investissements réalisés par Walmart dans les ressources commerciales et philanthropiques visant à renforcer l'impartialité, l'équité et la justice dans les différents aspects du quotidien. En juin 2020, Walmart et la fondation Walmart se sont engagées à investir 100 millions de dollars sur une période de cinq ans dans le centre pour l'équité raciale Walmart.org, visant à aborder les facteurs du racisme systémique au sein de la société et d'accélérer le changement aux États-Unis.

