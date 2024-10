HO CHI MINH-VILLE, Vietnam, 31 octobre 2024 /CNW/ -- La Fondation Vantage a lancé une initiative inspirante au Vietnam, en apportant l'aide et la joie dont les étudiants des communautés isolées ont tant besoin. Ce nouveau programme, qui a touché plusieurs écoles dans les régions rurales du Vietnam, reflète l'engagement de la fondation à favoriser un avenir meilleur en soutenant les enfants par des aides significatives.

La Fondation Vantage suscite l’espoir et illumine des vies dans les régions rurales du Vietnam (PRNewsfoto/Vantage Foundation)

Dans le cadre de cette initiative, la Fondation Vantage a offert des cadeaux soigneusement préparés aux enfants, apportant sourire, inspiration et regain d'espoir à de nombreux jeunes visages. Ce geste va au-delà de l'offre de cadeaux; il représente l'engagement profond de la Fondation à soutenir les collectivités et à relever des défis souvent négligés, de l'éducation à la protection de l'environnement en passant par l'amélioration de la qualité de vie.

Les bénévoles qui ont participé à cette initiative ont partagé leurs expériences, en soulignant l'impact de leurs contributions. Cuc Le a fait remarquer : « Lorsque j'étais bénévole à l'école, j'ai participé à des activités la distribution de livres, de bonbons et de fournitures scolaires aux enfants. La joie qu'on pouvait lire sur leur visage donnait du sens à notre effort. »

Ngan Bui a ajouté : « Je pense qu'il est important que les entreprises apportent leur soutien à la communauté. Cela démontre non seulement l'esprit de la responsabilité sociale d'entreprise, mais contribue également à créer un meilleur environnement de vie pour tous. Ces contributions améliorent la qualité de vie, jettent les bases d'un développement durable et aident les entreprises à se rapprocher des communautés. « C'est la première fois que je visite des écoles dans les zones rurales, et je suis vraiment touché par l'énergie positive qui s'y dégage. Malgré leurs circonstances difficiles, les enfants sont heureux, enthousiastes et actifs. Peu importe la distance qui les sépare de l'école, ils aiment toujours y aller. »

« Au cours de la dernière année, la Fondation Vantage a cherché à mettre en relation des entreprises locales avec des organisations caritatives locales afin de favoriser le développement de la communauté », a déclaré Steven Xie, directeur exécutif de la Fondation Vantage. « Cette initiative lancée au Vietnam témoigne de notre conviction que chaque enfant mérite d'avoir espoir et opportunités, et nous sommes fiers de soutenir leurs rêves. »

À propos de la Fondation Vantage

La Fondation Vantage est un organisme de bienfaisance indépendant qui a été lancé au centre de technologie McLaren au Royaume-Uni en 2023. Elle a collaboré avec des organismes de bienfaisance du monde entier, dont la Fondation iREDE au Nigeria, Teach For Malaysia en Malaisie et l'Instituto Claret au Brésil.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.vantage.foundation.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2544275/Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2299654/4997517/Vantage_Foundation_Logo.jpg

SOURCE Vantage Foundation

PERSONNE-RESSOURCE : Steven Xie, directeur général, Fondation Vantage, [email protected]