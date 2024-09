BANGKOK, 27 septembre 2024 /CNW/ - À la suite de son récent partenariat, la Fondation Vantage a mis en relation V&A Solution AEC Co Ltd (ou « V&A Solution ») avec Metta Home pour organiser un événement interactif, mobilisateur et éducatif pour les enfants.

Un représentant de V&A Solution a commencé la journée par une simple discussion sur la façon de gérer judicieusement l'argent, offrant aux enfants des conseils utiles sur l'épargne et les dépenses responsables. Après la séance, les enfants ont dégusté un repas de McDonald's, ce qui a ajouté à l'atmosphère vivante et positive de la journée.

La Fondation Vantage met en relation V&A Solution et Metta Home pour une journée de plaisir et d’apprentissage.

L'événement s'est terminé par différents jeux amusants, y compris des favoris des enfants thaïlandais comme le « ballon du capitaine », un jeu de mémoire et une course de ballons d'eau en équilibre. Les enfants ont participé avec enthousiasme, pour un après-midi sous le signe des rires, du travail d'équipe et de l'enthousiasme. Les jeux ont non seulement diverti les enfants, mais ils ont également favorisé la coopération et resserré les liens entre eux.

Steven Xie, directeur général de la Fondation Vantage, a déclaré : « À la Fondation Vantage, nous mettons l'accent sur l'établissement de liens entre les entreprises locales et les organismes de bienfaisance locaux afin qu'ils puissent redonner directement à leurs collectivités. Favoriser des partenariats comme celui entre V&A Solution et Metta Home nous permet d'offrir des expériences positives et durables à ces enfants et de créer des liens plus profonds au sein de la collectivité. »

Pomme Natchaphan, responsable thaïlandaise de V&A Solution, a déclaré : « C'était très plaisant de passer la journée avec les enfants de Metta Home. Bien qu'une partie de la journée impliquait de leur enseigner de bonnes habitudes financières, voir leur enthousiasme pendant les jeux et le repas a été l'élément marquant. Ce fut un plaisir de redonner à la collectivité, et nous sommes reconnaissants envers la Fondation Vantage de nous avoir mis en relation avec Metta Home. »

Pakorn Romruen, chef, Home for the Observed Juveniles, Metta Home, a déclaré : « Les activités d'aujourd'hui représentaient un équilibre important entre l'éducation et les loisirs, contribuant au développement global des enfants. Des événements comme celui-ci aident non seulement à développer des compétences essentielles dans la vie de tous les jours, comme le travail d'équipe et les interactions sociales, mais aussi à intégrer un positivisme essentiel à leur vie quotidienne. « Nous sommes reconnaissants envers V&A Solution et la Fondation Vantage pour leur soutien dans la création d'une expérience significative et enrichissante pour les enfants dont nous prenons soin.»

En mettent en relation des entreprises locales comme V&A Solution à Metta Home, la Fondation Vantage poursuit sa mission de sensibilisation aux défis invisibles, comme la dépression, l'anxiété et la solitude, qui contribuent souvent à l'immobilité et aux difficultés sociales. Grâce à des partenariats et à des événements significatifs, la Fondation vise à offrir aux jeunes le soutien et les expériences dont ils ont besoin pour s'épanouir.

Pour en savoir plus sur la façon de soutenir Metta Home, veuillez consulter le site Web officiel du ministère de l'Observation et de la Protection des jeunes.

À propos de la Fondation Vantage

La Fondation Vantage est un organisme de bienfaisance indépendant qui a été lancé au centre de technologie McLaren au Royaume-Uni en 2023. Elle a collaboré avec des organismes de bienfaisance du monde entier, dont la Fondation iREDE au Nigeria, Teach For Malaysia en Malaisie et l'Instituto Claret au Brésil.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.vantage.foundation.

