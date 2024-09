BANGKOK, 27 septembre 2024 /CNW/ - La Fondation Vantage s'est associée à Metta Home en Thaïlande, un refuge pour les enfants vulnérables âgés de 14 à 21 ans, afin d'offrir des fournitures essentielles, y compris de la peinture de bâtiment et des vêtements de sport, pour soutenir le bien-être physique et émotionnel des enfants et améliorer leur environnement de vie.

La Fondation Vantage s’associe à Metta Home pour appuyer le développement des jeunes en Thaïlande. (PRNewsfoto/Vantage Foundation)

Metta Home, qui relève du ministère thaïlandais de l'Observation et de la Protection des jeunes, fournit des services essentiels visant à protéger les droits et le bien-être des jeunes. Le refuge offre un soutien complet, y compris des soins de santé mentale et physique, une orientation scolaire et de la formation professionnelle. Grâce à une équipe dévouée d'infirmières, de psychologues, de travailleurs sociaux et de professionnels universitaires, Metta Home fournit aux jeunes les outils dont ils ont besoin pour réussir leur réintégration dans la société.

« Nous avons toujours mis l'accent sur l'amélioration de la qualité des soins fournis aux enfants au moyen d'interventions thérapeutiques et de réadaptation mentale, tout en veillant à leur santé physique, y compris la nutrition, le sommeil et le bien-être général », a déclaré Pakorn Romruen, chef du foyer des jeunes observés, Metta Home.

« La peinture offerte par la Fondation Vantage contribuera à illuminer les espaces de vie, les rendant plus accueillants et plus confortables pour les enfants, et les vêtements de sport encourageront l'activité physique, favorisant le travail d'équipe, le bonheur et la confiance chez les jeunes. »

Ce partenariat aligne l'objectif principal de Metta Home avec la mission de la Fondation Vantage, qui consiste à relever les défis invisibles touchant l'immobilité sociale. Steven Xie, directeur général de la Fondation Vantage, a déclaré : « Le partenariat avec Metta Home témoigne de notre engagement à créer un avenir meilleur pour ces enfants, à les aider à mener une vie épanouie et à s'assurer qu'ils ont le soutien dont ils ont besoin pour leur développement personnel.

Metta Home est reconnue pour ses histoires à succès qui transforment la vie de nombreux jeunes, les guidant vers la stabilité d'emploi et le bonheur personnel. Leur approche globale se poursuit même après que les jeunes ont quitté le centre, en veillant à ce qu'ils reçoivent un soutien continu dans leur parcours de réintégration.

Pour ceux qui souhaitent appuyer Metta Home, de plus amples renseignements sont disponibles sur le site Web officiel du ministère de l'Observation et de la Protection des jeunes ou sur ses médias sociaux.

À propos de la Fondation Vantage

La Fondation Vantage est un organisme de bienfaisance indépendant qui a été lancé au centre de technologie McLaren au Royaume-Uni en 2023. Elle a collaboré avec des organismes de bienfaisance du monde entier, dont la Fondation iREDE au Nigeria, Teach For Malaysia en Malaisie et l'Instituto Claret au Brésil.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.vantage.foundation.

