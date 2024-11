ÉDIMBOURG, Écosse, 30 novembre 2024 /CNW/ - La Fondation Vantage s'associe à Fresh Start, un organisme de bienfaisance établi à Édimbourg qui aide les sans-abri à s'établir dans leur nouveau foyer grâce à la prestation de biens et de services. L'objectif est de mettre fin au cycle de l'itinérance et d'améliorer la vie des personnes vivant dans la pauvreté.

Fresh Start a été créé en 1999 dans le but d'appuyer une collectivité où des problèmes comme l'itinérance, la privation et la pauvreté étaient très répandus. En adoptant une approche centrée sur les gens, l'organisme a commencé à distribuer des trousses de départ, qui contenaient des articles ménagers essentiels pour aider les gens à s'établir dans leur nouveau foyer.

Elle distribue maintenant plus de 14 000 trousses par année et vient en aide à plus de 2 000 personnes. Au fil des ans, l'entreprise a également pris de l'expansion pour offrir plus de services en réponse aux besoins des gens de leurs collectivités, comme la fourniture d'appareils de cuisine, des cours de cuisine et des services de peinture et de décoration.

La Fondation Vantage a visité l'organisme Fresh Start en novembre pour s'engager à soutenir sa cause en commanditant les trousses de départ. « Nous sommes heureux d'appuyer Fresh Start dans sa mission d'aider les gens à avoir un chez-soi bien à eux », a déclaré Steven Xie, directeur général de la Vantage Foundation. Leur mission trouve un écho auprès de nous, et ce partenariat illustre notre propre engagement à relever les défis invisibles de l'immobilité sociale. »

« Nous voulons donner aux gens l'occasion de se sentir chez eux », a expliqué Jen McQuistan, chef des partenariats d'entreprise chez Fresh Start. « Il est important pour eux d'avoir leur propre espace et de développer un véritable sentiment d'appartenance à la collectivité. »

Pour en savoir plus sur Fresh Start et sur la façon dont vous pouvez participer, visitez son site Web à https://www.freshstartweb.org.uk/ .

À propos de la Fondation Vantage

La Fondation Vantage est un organisme de bienfaisance indépendant qui a été lancé au centre de technologie McLaren au Royaume-Uni en 2023. Elle a collaboré avec des organismes de bienfaisance du monde entier, dont la Fondation iREDE au Nigeria, Teach For Malaysia en Malaisie et l'Instituto Claret au Brésil.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.vantage.foundation .

