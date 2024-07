MELBOURNE, Australie, 25 juillet 2024 /CNW/ - L'organisme de bienfaisance indépendant, la Fondation Vantage annonce son partenariat avec Backpack 4 VIC Kids (B4VK), un organisme de bienfaisance de Victoria qui se consacre au soutien des enfants vulnérables. Dans le cadre de sa mission de bâtir des collectivités fortes, la Fondation Vantage a collaboré avec une entreprise australienne locale pour mener une campagne de financement réussie, et qui a obtenu le soutien enthousiaste de son personnel.

La Fondation Vantage s’associe à Backpack 4 VIC Kids pour soutenir les enfants vulnérables de Victoria.

On ne saurait trop insister sur l'urgence de la mission de B4VK. En 2022, plus de 61 000 enfants australiens ont eu besoin de soins à l'extérieur du foyer, dont plus de 14 000 enfants à Victoria seulement. Fait inquiétant, un enfant australien sur 33 dépend des services de protection de l'enfance, ce qui représente une augmentation annuelle de 17 %, affichant une augmentation importante de 24 % chez les enfants autochtones et les enfants insulaires du détroit de Torres. Ces statistiques soulignent le besoin essentiel pour des ressources et un soutien en permanence afin d'appuyer B4VK dans sa mission.

Créé en 2014, B4VK fournit des ensembles-cadeaux et ensembles et de secours en cas de crise aux enfants vulnérables âgés de 0 à 17 ans, offrant du réconfort et rétablissant leur dignité en temps de crise. Sally Beard, fondatrice de B4VK, a partagé une histoire émouvante qui témoigne de l'impact de son travail : « Au début, j'ai parlé avec une femme qui se souvient très bien d'avoir serré très fort son sac à dos B4VK lorsqu'elle a été déplacée de chez elle. Elle m'a confié que pour elle, le sac à dos était tout ce qu'elle avait. Cette histoire réaffirme notre engagement à fournir un soutien crucial et une aide matérielle aux enfants déplacés, en les aidant à se sentir en sécurité et valorisés pendant les périodes difficiles. »

Steven Xie, directeur général de la Fondation Vantage, a exprimé son dévouement sincère envers le partenariat : « Nous sommes profondément honorés de collaborer avec Backpack 4 VIC Kids et d'aider les entreprises locales à avoir un impact important dans les collectivités au sein desquelles elles évoluent. En collaboration avec B4VK et nos entreprises australiennes partenaires locales, nous contribuons à créer une communauté où les enfants en famille d'accueil peuvent se sentir en sécurité, soutenus et valorisés."

