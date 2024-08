HÔ CHI MINH-VILLE, Vietnam, 19 août 2024 /CNW/ - La Fondation Vantage est ravie d'annoncer son partenariat avec Saigon Children's Charity (saigonchildren), une importante organisation enregistrée au Royaume-Uni qui se consacre à offrir des possibilités d'éducation et un soutien aux enfants défavorisés au Vietnam.

La Fondation Vantage appuie Saigon Children's Charity

Fondée en 1992, Saigon Children's Charity a joué un rôle déterminant pour surmonter les obstacles à l'éducation partout au Vietnam, y compris la pauvreté, la géographie et les handicaps. Les efforts de l'organisme de bienfaisance comprennent l'offre de bourses d'études pour permettre aux étudiants d'étudier sans soucis financiers, la construction d'installations éducatives dans les régions mal desservies, la prestation d'une formation professionnelle essentielle et le soutien aux enfants ayant des besoins particuliers.

Les contributions de la Fondation Vantage aideront à améliorer les programmes de bourses d'études de Saigon Children's Charity pour l'année scolaire 2024-2025 et à soutenir le parcours éducatif.

Steven Xie, directeur général de la Fondation Vantage, a exprimé son enthousiasme pour le partenariat : « Nous sommes honorés d'appuyer le travail essentiel de Saigon Children's pour améliorer l'accès à l'éducation des enfants au Vietnam. L'éducation est un outil puissant de changement, et nous sommes fiers de contribuer à l'avenir prometteur de ces étudiants.»

Van Vuong, chef de la collecte de fonds et des communications de Saigon Children's Charity CIO, a déclaré : « Nous sommes toujours reconnaissants lorsque nous recevons du soutien, financier ou par l'entremise d'autres activités, et nous invitons les personnes intéressées à suivre nos mises à jour et à envisager de se joindre à nos efforts. »

La Fondation Vantage se consacre à la promotion des possibilités éducatives et à l'amélioration du bien-être des collectivités à l'échelle mondiale. Ce don s'inscrit dans la mission de la Fondation Vantage d'améliorer la vie des autres grâce à des partenariats percutants et à l'engagement communautaire.

Pour en savoir plus sur Saigon Children's Charity et sur la façon dont vous pouvez participer, visitez son site Web à www.saigonchildren.com.

À propos de la Fondation Vantage

La Fondation Vantage est un organisme de bienfaisance indépendant qui a été lancé au centre de technologie McLaren au Royaume-Uni en 2023. Elle a collaboré avec des organismes de bienfaisance du monde entier, dont la Fondation iREDE au Nigeria, Teach For Malaysia en Malaisie et l'Instituto Claret au Brésil.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.vantage.foundation.

