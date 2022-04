OTTAWA, ON, le 19 avril 2022 /CNW/ - La Fondation Toyota Canada a annoncé aujourd'hui le maintien de son soutien en faveur d'Actua sous la forme d'un investissement d'un million de dollars s'étalant sur quatre ans.

Le don de la Fondation Toyota Canada appuiera l'engagement des jeunes de communautés mal desservies partout au Canada et le lancement du nouveau programme national de STIM d'Actua en faveur des jeunes noirs.

« La Fondation Toyota Canada est ravie d'annoncer un investissement supplémentaire d'un million de dollars pour soutenir les programmes d'Actua visant à inciter les filles et les jeunes femmes, les autochtones et les jeunes noirs ainsi que les jeunes souffrant d'une incapacité à s'intéresser aux STIM », affirme Leslie Miller, trésorière, Fondation Toyota Canada. « Depuis 2017, nous sommes fiers d'aider Actua à rejoindre les segments de la population canadienne qui sont sous-représentés dans le secteur des STIM, et nous sommes impatients d'étendre notre financement afin de soutenir l'important travail de cet organisme au cours des quelques prochaines années. »

« Nous sommes extrêmement reconnaissants de l'important réinvestissement de la Fondation Toyota Canada », déclare Jennifer Flanagan, présidente-directrice générale d'Actua. « La pandémie a mis en évidence et amplifié un grand nombre d'inégalités préexistantes qui empêchent les jeunes d'accéder à l'enseignement des STIM et aux possibilités de développement des compétences ici au Canada. L'investissement de la Fondation Toyota Canada sur quatre ans aidera Actua à faire des progrès considérables dans la lutte contre ces inégalités et à relever la barre de l'équité, de la diversité et de l'inclusion dans les STIM. »

Le soutien continu de la Fondation Toyota Canada contribue à la durabilité à long terme des programmes nationaux de sensibilisation aux STIM d'Actua, qui font participer des milliers de jeunes chaque année, dont 35 000 jeunes autochtones, 15 000 filles et jeunes femmes et 35 000 jeunes à risque. Ces programmes créent des environnements d'apprentissage sûrs et inclusifs dont tous les jeunes peuvent bénéficier et qui leur procurent un sentiment d'appartenance à l'égard des STIM, quels que soient leur race, leur origine ethnique, leur sexe, leurs aptitudes, leur lieu de résidence et leur statut socio-économique. Le financement soutiendra aussi les programmes d'Actua axés sur l'inclusion et l'accès des jeunes souffrant d'une incapacité et l'élaboration d'un nouveau programme destiné à ouvrir la voie aux jeunes noirs dans le secteur des STIM. Ces initiatives permettront de créer des espaces d'apprentissage pertinents et attrayants qui reflètent les expériences vécues par les jeunes et les mettent en contact avec des modèles de rôle et des pairs.

À propos d'Actua : Actua est le plus important réseau de sensibilisation des jeunes aux sciences, aux technologies, à l'ingénierie et aux mathématiques (STIM) du Canada, plus de 40 collèges et universités membres . Chaque année, le réseau croissant d'organismes membres d'Actua touche plus de 350 000 jeunes Canadiens dans 500 communautés au pays. Actua s'efforce d'engager les jeunes sous-représentés par l'entremise de programmes spécialisés pour les jeunes autochtones, les filles et les jeunes femmes, les jeunes à risque et les jeunes vivant dans les communautés du Nord et éloignées. Parmi les importants partenaires financiers d'Actua, citons : le gouvernement du Canada, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, la Fondation RBC, la Fondation Suncor Énergie, Protein Industries Canada, le Groupe Banque TD, Microsoft Canada, Finning Canada, la Fondation Toyota Canada, Enbridge, la Fondation NCR, Cargill, l'Impériale et Lockheed Martin Canada. Pour de plus amples renseignements sur Actua, visitez le site actua.ca .

À propos de la Fondation Toyota Canada : La Fondation Toyota Canada est une fondation caritative privée qui vise à aider les organismes de bienfaisance enregistrés et les programmes d'enseignement voués à l'enseignement des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM) afin d'encourager un plus grand nombre de jeunes issus de groupes sous-représentés à poursuivre des études et une carrière dans ce domaine.

