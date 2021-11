Les bénéficiaires seront sélectionnés et récompensés par le programme national de bourses d'études de la Black Business and Professional Association (BBPA), un organisme qui s'engage à soutenir et à promouvoir l'excellence scolaire des jeunes Noirs canadiens. Ce programme national de bourses d'études a été créé en 1986 pour réduire le taux de décrochage des étudiants noirs, malgré leur réussite scolaire, en raison de l'absence de fonds.

Nadine Spencer, directrice générale, a déclaré : « C'est une véritable source d'inspiration que de constater le travail acharné, la détermination et le talent pur de nos boursiers. Plus de 1 100 étudiants exceptionnels ont posé leur candidature, et même si nous aurions aimé pouvoir leur accorder tous une bourse, ces lauréats représentent un avenir meilleur pour notre communauté et les générations à venir. Ils sont les catalyseurs qui feront évoluer les choses. C'est un honneur de reconnaître ces grands esprits dans leurs efforts académiques avec l'engagement et le soutien de nos commanditaires d'exception. »

Au cours des deux prochaines années, la BBPA remettra une bourse d'études de la Fondation Toyota Canada à six étudiants noirs qui poursuivent des études postsecondaires dans un programme canadien de technologie automobile. Chaque étudiant recevra 5 000 $ par année pendant deux ans, pour un total de 10 000 $.

« Ces dernières années, la Fondation Toyota Canada a contribué à encourager des centaines de milliers d'enfants et de jeunes Canadiens à poursuivre des études et une carrière dans les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques en soutenant des organismes nationaux comme Actua et Parlons Sciences », a déclaré Leslie Miller, trésorière de la Fondation Toyota Canada. « Aujourd'hui, nous sommes fiers de pouvoir aider certains de ces étudiants à franchir une nouvelle étape de leur éducation et leur carrière en travaillant avec le formidable programme national de bourses d'études de la Black Business and Professional Association pour fournir un soutien financier aux étudiants noirs qui s'intéressent à la technologie automobile. »

La prochaine date limite pour présenter une demande de bourse d'études se situe à l'été 2022. Les personnes intéressées doivent le faire directement sur le site Web de la BBPA : https://bbpa.org/fr/bbpa-scholarships-fr/

Fondation Toyota Canada

La Fondation Toyota Canada est une fondation caritative privée qui vise à aider les organismes de bienfaisance enregistrés voués à l'enseignement des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques afin d'encourager un plus grand nombre de jeunes issus de groupes sous-représentés à poursuivre des études et une carrière dans ce domaine.

Black Business and Professional Association

Fondée en 1983, la BBPA est un organisme de bienfaisance dont la mission est de faire progresser la communauté noire du Canada en facilitant la prestation de programmes qui soutiennent l'excellence commerciale et professionnelle, l'enseignement supérieur et le développement économique. Outre les ateliers et les programmes de son Centre d'excellence, la BBPA présente les prix annuels Harry Jerome, les bourses d'études nationales de la BBPA et le congrès national des entreprises noires (NBBPC). Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site de la BBPA (www.bbpa.org), composez le 416 504-4097 ou écrivez à [email protected]

Renseignements: Frances Delsol, Associée marketing, Black Business and Professional Association, [email protected] ; Nirali Raval, Consultante, Communications d'entreprise, Fondation Toyota Canada, [email protected]

