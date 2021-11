TORONTO, le 18 nov. 2021 /CNW/ - Les fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada ainsi que Santé des enfants Canada sont ravis d'annoncer un investissement de 26 millions de dollars de la Fondation Thistledown visant à appuyer les 13 hôpitaux de soins pour enfants au Canada. Ce don historique fait suite à l'impact majeur de la pandémie sur les enfants, les adolescents et les familles du Canada.

Un don de deux millions de dollars sera versé à chaque hôpital pédiatrique d'un océan à l'autre dans le but de répondre aux besoins locaux urgents et garantir que les enfants et leur famille aient accès aux meilleurs soins disponibles, quel que soit leur lieu de résidence. « Grâce à ce don, nous espérons que les enfants à travers le Canada recevront les meilleurs soins possibles, pour les aider à aller mieux et à profiter de leur enfance », a déclaré Fiona McKean, co-fondatrice et présidente de la Fondation Thistledown.

26 millions de dollars de la Fondation Thistledown visant à appuyer les 13 hôpitaux de soins pour enfants au Canada. Tweet this

La pandémie a eu des répercussions directes et indirectes sur la santé et le bien-être de millions d'enfants et d'adolescents. Ils se sont retrouvés aux prises avec des fermetures prolongées d'écoles, des difficultés, ainsi que des délais d'accès aux services sociaux, communautaires et de santé essentiels tout en étant physiquement séparés de leurs amis et de leur famille. Le retard d'accès aux services de développement de l'enfant, aux soins de santé mentale, aux services chirurgicaux et aux autres services de diagnostic peut avoir des effets dévastateurs sur la santé des enfants à long terme. L'une des préoccupations : les hôpitaux pour enfants de tout le pays signalent une augmentation importante des visites et des admissions liées à l'anxiété, à la dépression et aux troubles alimentaires chez les enfants et les adolescents. Les hôpitaux pour enfants du Canada ont réagi rapidement, en s'adaptant et en innovant pour assurer la prestation rapide de services de santé physique et mentale d'urgence pour les huit millions d'enfants du Canada.

Ce don coïncide avec la Journée nationale de l'enfant célébrée le 20 novembre. Cette journée commémore l'engagement du Canada de faire respecter les droits de tous les enfants. Ces droits comprennent la protection des enfants contre les dangers, la satisfaction de leurs besoins fondamentaux y compris l'accès aux soins de santé et la défense permettant d'assurer qu'ils aient une voix et puissent réaliser leur plein potentiel.

La Fondation Thistledown est une fondation privée créée par Fiona McKean et Tobias Lütke, président-directeur général de l'entreprise Shopify.

Citations :

« L'incroyable générosité et la portée de ce don par le biais du réseau national des fondations d'hôpitaux pour enfants auront un impact positif et se feront ressentir dans toutes les communautés du Canada, petites et grandes. Cela fait chaud au cœur de voir ces donateurs se mobiliser pour mettre les besoins des enfants au premier plan au moment où ils en ont le plus besoin », a déclaré Jennifer Gillivan, présidente et cheffe de la direction de la Fondation IWK et présidente du Conseil d'administration des Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada.

« Le Centre de santé IWK est incroyablement reconnaissant envers la Fondation Thistledown pour ce don extraordinaire et pour son appui à la santé des enfants. Il ne fait aucun doute que la pandémie a été particulièrement difficile pour les patients et les familles. Ces fonds auront un impact très positif et offriront de nouvelles possibilités pour améliorer les soins et mieux subvenir aux besoins des enfants qui nécessitent nos services plus que jamais », a déclaré Dre Krista Jangaard, présidente-directrice générale du Centre de santé IWK.

« La santé et le bien-être des enfants et des jeunes ont toujours été au cœur de tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, nos patients comptent sur nous plus que jamais. Nous devons prioriser les innovations dans le domaine des soins pédiatriques alors que nous commençons à envisager l'évolution de nos institutions et systèmes de soins de santé postpandémie. Nous sommes très reconnaissants envers la Fondation Thistledown d'avoir souligné cela en faisant un don aussi généreux qui aura un impact à travers le Canada », a déclaré le Dr Ronald Cohn, président et chef de la direction de l'hôpital pour les enfants malades de Toronto (SickKids).

« Tobi et Fiona sont de véritables artisans du changement avec un cœur immense. Leur don historique sans précédent aidera les enfants, les adolescents et leurs familles partout au Canada incluant l'est de l'Ontario, le nord de l'Ontario, l'ouest du Québec et le Nunavut - tous les endroits que nous desservons ici, au CHEO. Les enfants sont vraiment les héros méconnus de cette pandémie et ce don reconnaît et souligne le besoin urgent d'en faire une priorité », a déclaré Alex Munter, Président-directeur général du CHEO.

« La Journée nationale de l'enfant est une journée pour réfléchir à ce que nous devons faire différemment en tant que pays, pour donner aux huit millions d'enfants et d'adolescents du Canada leur meilleure chance possible d'avoir un avenir sain. Le don de Tobi et Fiona arrive à un moment critique pour les hôpitaux pour enfants, qui connaissent une demande sans précédent de services spécialisés. Ce don aidera nos hôpitaux pour enfants à s'attaquer à des pressions inédites à l'échelle locale », a déclaré Emily Gruenwoldt, cheffe de la direction, Santé des enfants Canada.

Renée Vézina, présidente de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, mentionne : « Les deux dernières années auront marqué les mémoires en raison de la pandémie mondiale. Depuis le début de cette crise, les enfants malades et leur famille n'ont connu aucun répit. C'est pourquoi les soins de pointe prodigués par les experts en santé, nos héros du quotidien, sont plus essentiels que jamais. Nous sommes donc fiers de pouvoir compter sur le généreux soutien de la Fondation Thistledown pour aider Le Children à "Panser autrement". C'est avec reconnaissance que nous accueillons ce don révolutionnaire, qui permettra de soutenir les priorités urgentes des 13 hôpitaux pédiatriques canadiens en plus d'offrir aux jeunes de partout au pays des soins et services adaptés à leurs besoins. Merci à la Fondation Thistledown d'aider les enfants malades du Québec, et du Canada, à retrouver leur énergie débordante et leur petit côté tannant. »

« Les organismes philanthropiques et les hôpitaux n'y font pas exception : ils ont fait face à une crise sans précédent. À un moment où nous en avons urgemment besoin, le don exceptionnel de la Fondation Thistledown maximise notre capacité à soutenir le CHU Sainte-Justine. La pleine confiance du donateur nous donne la latitude nécessaire pour soutenir les besoins urgents et à forts impacts pour les enfants et leurs familles. Je me réjouis pour les 12 autres fondations pédiatriques hospitalières canadiennes qui bénéficient également de cette générosité. Les enfants de partout au pays reçoivent, par ce don, la promesse d'un avenir en santé, rempli d'espoir et de possibilités nouvelles. Aujourd'hui, la Fondation Thistledown envoie un message clair : si prendre soin de nos enfants est une priorité, donner à nos institutions les moyens de le faire l'est tout autant », affirme Maud Cohen, présidente et directrice générale de la Fondation CHU Sainte-Justine.

À propos de la Fondation Thistledown

La Fondation Thistledown est une fondation caritative privée créée à la fin de 2019 par Tobias Lütke et Fiona McKean. Sa mission principale est de faire progresser les solutions technologiques pour la décarbonisation. Au printemps 2020, à la lumière de la pandémie mondiale, la Fondation Thistledown a élargi son champ d'action pour contribuer à l'effort canadien face à la COVID-19 en fournissant des fonds pour accélérer la recherche universitaire et améliorer la chaîne d'approvisionnement nationale en équipements de protection individuelle (ÉPI). Pour de plus amples renseignements, visitez le www.thistledown.ca (site Web anglais seulement).

À propos des Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada

Les Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada (FHEC) sont un organisme sans but lucratif fondé en 2017 dont le mandat est de recueillir des fonds pour un réseau national de fondations hospitalières en tant que plus important bailleur de fonds non gouvernemental pour la santé des enfants au Canada. FHEC continue de recevoir un soutien généreux de la part de donateurs au sein du réseau Children's Miracle Network® ainsi que des contributions d'autres entreprises et donateurs. Ensemble, nous représentons 13 des hôpitaux pour enfants du Canada où les plus grands défis sont relevés; nos hôpitaux traitent des cas les plus critiques. Votre contribution aide l'hôpital pour enfants de votre région à faire en sorte que tous les enfants malades et blessés aient accès aux meilleurs soins d'un océan à l'autre. Consultez le hopitauxpourenfants.ca pour de plus amples renseignements.

À propos de Santé des enfants Canada

Santé des enfants Canada est une association nationale qui représente les organismes de prestation de services de santé destinés aux enfants et aux adolescents. Nos membres comprennent les seize hôpitaux canadiens pour enfants, les régies régionales de la santé, les hôpitaux communautaires, les centres de réadaptation et de traitement pour enfants et les agences de soins à domicile. Grâce à des partenariats ciblés, nous accélérons l'excellence et l'innovation dans les systèmes de santé qui s'occupent des enfants et des jeunes. Visitez le santedesenfants.ca pour en savoir davantage.

SOURCE Canada's Children's Hospital Foundations

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias sur le plan national : Brady Carballo-Hambleton, Vice-président, Marketing, Engagement et analytique, Les fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada, 647 336-2024, [email protected]; Sandra Chiovitti, Relations avec les médias, Fondation SickKids, 416 553-4198, [email protected]

Liens connexes

http://childrenshospitals.ca/