Tous les profits des ventes du t-shirt « Je n'abandonne jamais. » seront versés à la recherche sur le cancer

TORONTO, le 12 avril 2022 /CNW/ - En ce jour qui marque précisément les débuts du Marathon de l'espoir, il y a 42 ans, La Fondation Terry Fox donne le coup d'envoi à la campagne annuelle de La Journée Terry Fox par le lancement d'un t-shirt en édition limitée que l'on peut se procurer dès aujourd'hui. Conçu par l'artiste canadien renommé Douglas Coupland, en collaboration avec la famille Fox, le t-shirt présente un portrait de Terry en trame de similigravure avec les mots « Je n'abandonne jamais. » imprimés sur la manche ou au dos.

« Terry était un gars incroyable qui n'a jamais, jamais abandonné, et un monde sans lui est inimaginable. Regardez-moi ce visage : ce gars-là n'abandonne pas, déclare Douglas Coupland, concepteur du t-shirt de La Journée Terry Fox 2022. On peut sentir l'énergie qui émane de lui à travers la photo et qui rayonne comme un phare. C'était un être extraordinaire. »

Le nouveau t-shirt incarne la détermination inébranlable de Terry et sa ténacité en toutes choses, que traduisent si bien les mots qu'il a prononcés en 1980 : « Personne ne dira jamais de moi que j'ai abandonné. » Tous les profits découlant des ventes du t-shirt serviront à poursuivre la mission de Terry, soit financer la recherche sur le cancer au Canada, qui est d'une importance cruciale.

« Le t-shirt de cette année est le fruit d'une nouvelle approche inspirée de l'esprit même qui faisait de Terry qui il était, de sa détermination et de son courage, afin de motiver les Canadiens à persévérer, déclare Fred Fox, le grand frère de Terry. L'histoire de Terry a un puissant pouvoir évocateur et elle est la preuve qu'une personne peut à elle seule faire changer les choses par sa capacité à imaginer un avenir meilleur, son travail acharné et sa détermination sans faille. »

Terry demeure une source d'inspiration pour des millions de personnes dans le monde, et son histoire continue de donner aux gens l'espoir qui leur permet de relever les défis qui se présentent à eux dans leur vie avec ténacité et détermination. De remarquables personnalités canadiennes issues des milieux de la musique, du cinéma, de la télévision, de la mode et du sport se joignent au lancement sur le site terryfox.org en portant fièrement le nouveau t-shirt pour montrer leur appui à la force et au courage de Terry.

Nous remercions tout particulièrement Alessia Cara, Amanda Brugel, Catherine O'Hara, Catherine Reitman, Darryl Sittler, Jann Arden, Josh Trager, Margaret Atwood, Maitreyi Ramakrishnan, Michael Bublé, Michael « Pinball » Clemons, Patrick Vellner, Penny Oleksiak, Perdita Felicien, Rachel McAdams, Rick Mercer, Ryland James, Sarah McLachlan, Sidney Crosby, Tessa Virtue, Tom Cochrane, Tyler McGregor, Tyler Shaw et de nombreux autres pour leur généreux soutien.

« Chaque fois que j'ai participé à La Journée Terry Fox, j'ai senti que je faisais partie de quelque chose qui était plus grand que moi, affirme l'autrice-compositrice-interprète canadienne Alessia Cara. Il a marqué notre pays et touché un très grand nombre de gens de façon impérissable. »

À compter d'aujourd'hui 12 avril, les Canadiennes et les Canadiens peuvent acheter un t-shirt en édition limitée à terryfox.org et s'inscrire en même temps à l'édition annuelle de La Journée Terry Fox, qui se tiendra le dimanche 18 septembre 2022. Les t-shirts, produits par adidas, sont offerts en différentes tailles et styles, et leurs prix vont de 25 $ (manches courtes) à 35 $ (manches longues) et 40 $ (t-shirt Dri-Fit) canadiens. Tous les profits sont versés à la recherche sur le cancer au Canada.

Pour en savoir plus sur cette emballante collaboration, ou encore pour acheter un t-shirt ou pour vous inscrire à La Journée Terry Fox de cette année, consultez le site terryfox.org

MÉDIAS SOCIAUX

Instagram : @TerryFoxFoundation

Facebook :@TheTerryFoxFoundation

Twitter : @TerryFoxCanada

YouTube : @TerryFoxCanada

#JourneeTerryFox #JeNabandonneJamais

À propos de La Fondation Terry Fox

La Fondation Terry Fox rend hommage à la vision et à l'esprit d'un Canadien emblématique, tout en recueillant des fonds essentiels à la recherche sur le cancer. En tant qu'organisme de bienfaisance national de premier plan, La Fondation Terry Fox joue un rôle essentiel dans le développement des communautés, en mobilisant plus de 20 000 bénévoles passionnés et 3,5 millions d'élèves dans près de 10 000 événements annuels de collecte de fonds d'un bout à l'autre du pays.

Des gens du monde entier, de tous âges, de tous milieux et de toutes capacités ont été inspirés par l'héritage durable laissé par Terry. Grâce au soutien généreux de nos donateurs, partenaires et bénévoles, La Fondation Terry Fox a recueilli plus de 850 millions de dollars et financé 1 300 projets novateurs de recherche sur le cancer, donnant ainsi espoir et santé à des millions de Canadiens. Visitez le site terryfox.org pour obtenir plus d'information et pour savoir comment vous pouvez aider le Marathon de l'espoir de Terry à franchir la ligne d'arrivée.

SOURCE La Fondation Terry Fox

Renseignements: CONTACT MÉDIA: Denise Dias, Vice-présidente, Marketing et communications, [email protected], 416-988-0747