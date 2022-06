La Fondation Terry Fox donne le coup d'envoi à la 7e édition annuelle du Cyclotour de l'espoir en appui à la recherche sur le cancer

Instaurée par Darrell Fox, frère cadet de Terry, cette randonnée à vélo annuelle assortie d'une collecte de fonds est à l'image de la détermination inébranlable dont faisait preuve Terry.

TORONTO, le 27 juin 2022 /CNW/ - Le 9 juillet prochain, La Fondation Terry Fox (FTF) invite la population canadienne à participer à l'édition annuelle du Cyclotour de l'espoir , une randonnée à vélo inspirée du Marathon de l'espoir de Terry et visant à collecter des fonds. Qu'il s'agisse d'une randonnée en groupe, d'un périple en solo ou d'une grande aventure cycliste, le Cyclotour de l'espoir englobe tout cela et plus encore. C'est une mosaïque d'expériences cyclistes différentes organisées par des bénévoles d'un bout à l'autre du pays qui souhaitent se dépasser pour faire changer les choses, comme Terry l'a fait!

C'est inspiré par son frère et afin de marquer le 35e anniversaire du Marathon de l'espoir que Darrell Fox, accompagné de cinq de ses amis proches, a lancé un défi cycliste en parcourant 350 km pour atteindre le mont Terry Fox, dans le nord de la Colombie-Britannique. Ce défi est à l'origine du Cyclotour de l'espoir Terry Fox, dont la portée s'est étendue et qui englobe maintenant des randonnées d'un bout à l'autre du pays afin de poursuivre la mission de Terry, soit financer la recherche sur le cancer au Canada.

« Le Cyclotour de l'espoir Terry Fox offre à ceux et celles qui préfèrent pédaler l'occasion de perpétuer à leur façon l'héritage de Terry, qui vise à alléger le fardeau que portent les personnes atteintes de cancer, déclare Darrell Fox. Les différentes randonnées Terry Fox prévues pour cet été permettront aux participants de vivre une expérience unique en son genre et de prendre part à un « mouvement » rassembleur. »

Des sentiers de la Colombie-Britannique jusqu'aux côtes de la Nouvelle-Écosse, huit circuits exceptionnels ont été organisés à ce jour dans tout le pays. En 2022, des centaines de Canadiens et de Canadiennes rendront hommage à la détermination de Terry en participant au Cyclotour de l'espoir, soit en groupe, soit en solo, afin de parcourir collectivement plus de 6 000 km et de récolter plus de 300 000 $ pour la recherche sur le cancer.

Tous les fonds recueillis seront versés à l'Institut de recherche Terry Fox (IRTF), qui investit dans des projets scientifiques de pointe favorisant des découvertes précieuses pour la vie des patients atteints de cancer. L'IRTF dirige des projets novateurs, dont le Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir, qui se consacre avant tout à l'accélération des progrès réalisés en médecine de précision et qui finance des projets pancanadiens sur les cancers du cerveau, du poumon et du pancréas, ainsi que d'autres cancers difficiles à traiter et pour lesquels nous avons collectivement grandement besoin de meilleurs traitements et méthodes diagnostiques.

« L'Institut de recherche Terry Fox a joué un rôle déterminant dans les progrès du Canada en matière de recherche sur le cancer depuis plus de quatre décennies, affirme Darrell Fox, qui siège au conseil d'administration. Le gouvernement de la Colombie-Britannique annonçait le mois dernier une nouvelle importante, soit un nouveau programme de dépistage du cancer du poumon chez les personnes à haut risque, une première au pays. De tels progrès, qui permettent de sauver des vies, nous rendent très heureux. Ils démontrent bien comment les dollars récoltés et investis dans la recherche sur le cancer font en sorte que les choses s'améliorent. L'IRTF a contribué au financement de travaux fondés sur des données probantes menés par une équipe de recherche pancanadienne et qui ont permis d'établir que le dépistage pouvait aider la population à risque. »

La Fondation Terry Fox projette maintenant d'étendre encore la portée du Cyclotour de l'espoir et d'inviter les personnes passionnées de cyclisme de partout au pays à organiser leur propre défi. Pour en savoir plus, pour trouver une randonnée près de chez vous ou pour parrainer un participant ou une participante, visitez le site terryfox.org/rideofhope.

