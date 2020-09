TORONTO, le 16 sept. 2020 /CNW/ - Pour une troisième année consécutive, la Fondation SOCAN a annoncé aujourd'hui la remise de 5 prix de 5000$ chacun à des jeunes créatrices de partout au Canada dans le cadre du concours pour les jeunes auteurs-compositeurs canadiens de 21 ans et moins, sponsorisé par Sirius XM.

« Le concours des jeunes auteurs-compositeurs canadiens est rendu possible grâce à notre partenariat continu avec SiriusXM Canada. Cette collaboration permet de célébrer, autonomiser et identifier la prochaine génération d'auteurs-compositeurs au Canada. » explique la directrice générale de la Fondation SOCAN, Charlie Wall-Andrews. « Toutes les lauréates sont à surveiller puisque leur carrière évolue et qu'elles contribuent à l'avancement de la création de la musique canadienne. »

Nous souhaitons féliciter les lauréates suivantes :

Zamani Millar (NS) pour sa chanson « Sway The World » ;

Chiamaka Azubuike (ON) pour « Ceilings » ;

Madison Maria (BC) pour « Closer » ;

Olivia Lunny (MB) pour « Bedsheets » ;

Mélissa Doyon (QC) pour « Chaque fois ».

Les membres du jury, composé d'auteurs-compositeurs réputés, diversifiés et aux styles musicaux variés (Melissa Laveaux, Ewan Currie, Mike Clay, Rose Cousins, et Kayo), ont épié les quelques 200 candidatures afin de trouver les candidats dont l'écriture et la composition se démarquaient le plus. Il est d'ailleurs remarquable de constater que les cinq prix sont remportés par des jeunes femmes cette année.

« Ce fût un plaisir de témoigner de la hauteur du calibre de la prochaine vague d'auteurs-compositeurs du Canada! », Ewan Currie, membre des Sheepdogs et membre du jury.

Plus de détails concernant les lauréats des concours de la Fondation SOCAN sont disponibles au : https://www.fondationsocan.ca/2020-auteurs-compositeurs/

Les dates limites d'inscription aux concours de 2021 de la Fondation SOCAN seront annoncées sur le site Web de l'organisation au cours de l'hiver 2021.

