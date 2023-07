Vingt-cinq musiciens et musiciennes bénéficieront d'un financement, de mentorat et d'une aide pour développer leur carrière

TORONTO, le 18 juill. 2023 /CNW/ - La Fondation SOCAN, sous la bannière du groupe d'entreprises SOCAN, annonce aujourd'hui le nom des participantes et participants à la cinquième édition de l'Incubateur de créativité entrepreneuriale TD. Ce programme offre un financement initial aux créatrices et créateurs émergents de musique, du mentorat et la chance de participer à une série de webinaires progressifs qui leur permettront de développer leurs compétences entrepreneuriales tout en leur fournissant les outils et les ressources nécessaires pour mettre leur talent au service d'une carrière durable. L'Incubateur est rendu possible par le généreux soutien de TD Ready Commitment.

« Grâce au soutien de la TD, nous avons pu concevoir un incubateur permettant de découvrir, célébrer et soutenir la prochaine génération de créateurs et créatrices de musique qui font aujourd'hui preuve d'un talent exceptionnel. Nous sommes toujours extrêmement fiers des cohortes qui sortent de ce programme, et nous le sommes une fois de plus cette année », a affirmé la directrice générale de la Fondation SOCAN Charlie Wall-Andrews.

Pour la seconde année consécutive, une place au sein de ce prestigieux programme a été réservée aux cinq gagnants les plus récents du Concours de la Fondation SOCAN pour les jeunes auteurs-compositeurs afin de les aider à se faire mieux connaître.

Après avoir analysé plusieurs centaines de candidatures, la Fondation SOCAN est heureuse de révéler le nom des créatrices et créateurs de musique qui participeront à l'édition 2023 du programme :

Alex Métivier (Québec)

Anna Melva ( Alberta )

Audâze (Québec)

AVIV ( Ontario )

Avril Jensen (Québec)

Bobo Laurent (Québec)

Christine Lee (C.-B.)

Clara Dahlie (Québec)

Clarissa Diokno ( Ontario )

Danie ( Ontario )

Dilettante ( Ontario )

Hansom Ēli (Québec)

Laura Lucas ( Manitoba )

Lev Snowe ( Manitoba )

magenta ( Ontario )

Moira & Claire (Nouvelle-Écosse)

NIA NADURATA ( Ontario )

Omega Mighty ( Ontario )

qwinn (Nouveau-Brunswick)

Sahati ( Ontario )

Sheperd ( Ontario )

Stromer Hills ( Alberta )

Summer Bennett (Terre-Neuve-et- Labrador )

Velours Velours (Québec)

Yohvn Black (Nouvelle-Écosse)

Chaque participant et participante au programme recevra ce qui suit :

Une bourse en espèces de 3 000 $ pour des frais de démarrage (commercialisation, recherche de clients, stratégie de marque, etc.)

Du mentorat auprès d'un ou une professionnelle de l'industrie ; et

L'accès à des webinaires exclusifs animés par des professionnels et experts de l'industrie et conçus pour inspirer l'esprit d'entreprise aux participantes et participants.

Pour des renseignements complémentaires sur la Fondation SOCAN et l'Incubateur de créativité entrepreneuriale TD, rendez-vous sur www.fondationsocan.ca.

Au sujet de la Fondation SOCAN :

La Fondation SOCAN se consacre au rayonnement de la musique canadienne et à une meilleure compréhension du rôle des créateurs de musique dans notre société. La Fondation SOCAN est un organisme indépendant ayant son propre conseil d'administration. Elle fait partie du groupe d'entreprises de la SOCAN et est gouvernée par un conseil d'administration formé d'auteurs-compositeurs, de compositeurs et d'éditeurs de musique.

