Vingt-cinq musiciens et musiciennes bénéficieront de bourses, d'un programme de mentorat et d'une expérience de développement de carrière

TORONTO, le 21 juill. 2022 /CNW/ - La SOCAN Foundation,qui fait partie du groupe d'entreprises de la SOCAN, annonce aujourd'hui le nom des participants et participantes de la quatrième édition de l'Incubateur de créativité entrepreneuriale, une initiative de formation qui offre aux créateurs et créatrices de musique en émergence un financement de démarrage, un programme de mentorat et la chance de participer à une série de webinaires progressifs qui les aideront à développer leur créativité entrepreneuriale et à mettre leur talent au service d'une carrière durable. L'incubateur est rendu possible par la généreuse participation financière deTD Ready Commitment.