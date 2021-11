La Fondation SOCAN annonce d'autres prix en argent pour les créateurs de musique issus des communautés Noires et Autochtones

La somme totale des prix pour le concours de l'auteur-compositeur Autochtone TD et du Prix de la musique Noire SiriusXM s'élève maintenant à 45 000$.

Date limite des candidatures : 6 décembre 2021

TORONTO, le 15 nov. 2021 /CNW/ - La Fondation SOCAN est fière d'ajouter dix prix en argent au concours de l'auteur-compositeur Autochtone TD et au Prix de la musique Noire Canadienne SiriusXM augmentant ainsi les chances pour les créateurs de musique d'exception de bénéficier de cette reconnaissance.

En plus des prix habituels, soit 10 000$ pour le concours de l'auteur-compositeur Autochtone et cinq prix de 5000$ pour le prix de la musique Noire, chacune des catégories sera bonifiée de cinq mentions honorables de 1 000$.

« Nos concours ont eu un impact inestimable sur les artistes dans notre industrie. La pandémie ayant entrainé de nombreux défis pour les créateurs de musique, nous voulons célébrer les artistes prometteurs via nos concours en ajoutant ces mentions honorables aux prix déjà existant. » explique Charlie Wall-Andrews, directrice générale de la Fondation SOCAN.



Au-delà de ces nouvelles mentions honorables, l'Association des auteurs-compositeurs du Canada et la Société professionnelles des auteurs et des compositeurs du Québec offriront une adhésion gratuite d'un an aux grands récipiendaires de ces concours, leur donnant ainsi un accès privilégié à leurs services.



Les créateurs de musique éligibles doivent soumettre leur candidature avant le 6 décembre 2021 à 23h59 (HNE).

Les candidatures doivent être soumis sur le portail de la Fondation SOCAN.

Pour plus d'information, veuillez visiter le site web de la Fondation SOCAN.

Les résultats pour les deux concours seront annoncés au début de 2022.

Concours de l'auteur-compositeur Autochtone TD

Le Concours de l'auteur-compositeur Autochtone est le fruit d'un partenariat entre la Banque TD et la Fondation SOCAN. Il a pour but de célébrer les œuvres exceptionnelles de créateurs de musique issus des communautés Autochtones.

Les œuvres présentées au concours sont examinées par un jury d'auteurs-compositeurs éminents nommés par la Fondation SOCAN. Les juges s'intéresseront avant tout aux œuvres qui se distinguent par leur excellence et les décisions du jury sont finales.

Un prix en argent de 10 000 $ est remis au lauréat ou à la lauréate du concours.

Le concours est ouvert aux auteurs-compositeurs de descendance Autochtone sans restriction d'âge. On entend par Autochtone un Canadien ou une Canadienne qui est membre (inscrit ou non inscrit) des Premières nations, Métis ou Inuit. Une carte de statut, une carte de membre d'une entité Autochtone ou lettre de référence faisant état de votre statut Autochtone peuvent constituer une preuve d'appartenance à une communauté ou une organisation reconnue.

Prix de la musique Noire Canadienne SiriusXM

Le Prix de la musique Noire canadienne est le fruit d'un partenariat entre SiriusXM Canada et la Fondation SOCAN. Il a pour but de célébrer les œuvres exceptionnelles de créateurs de musique Noire de citoyenneté canadienne.

Ce concours s'adresse aux créatrices et créateurs actifs dans toutes les musiques : folk, blues, rock, hip-hop, R&B, etc. Pour y être admissible, le créateur ou la créatrice de l'œuvre soumise doit s'identifier comme personne Noire et être de citoyenneté canadienne. S'il s'agit d'un collectif ou band, chaque membre du groupe devra répondre aux critères d'admissibilité du concours.

Jusqu'à cinq bourses d'une valeur de 5000 $ chacune sont remises aux finalistes du concours. Les œuvres inscrites seront évaluées par un jury composé d'artistes Noirs et de leaders Noirs de l'industrie musicale canadienne

Qu'entend-on par musique Noire? C'est de la musique créée, produite ou inspirée par la population Noire, par des personnes de descendance africaine, y compris les traditions musicales africaines et la musique populaire africaine ainsi que les genres musicaux de la diaspora africaine, notamment la musique afro-caribéenne, afro-latine, afro-brésilienne et afro-américaine.

Au sujet de la Fondation SOCAN

Créée en 1992, la Fondation SOCAN se consacre à la promotion de la création musicale et à une meilleure compréhension du rôle des créateurs de musique dans la société actuelle. La Fondation SOCAN fait partie du Groupe d'organisations de la SOCAN et est dirigée par son propre conseil d'administration, lequel est formé de compositeurs, auteurs-compositeurs et éditeurs musicaux et reflète la variété des musiques de concert et populaires et la diversité géographique et linguistique du Canada. Pour en savoir plus sur la Fondation SOCAN et la SOCAN, rendez-vous sur www.fondationsocan.ca et www.socan.com.

