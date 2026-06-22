LA FONDATION SAUVE TA PEAU ÉTEND SON PROGRAMME DE DISTRIBUTION GRATUITE DE CRÈME SOLAIRE AU PUBLIC À L'ENSEMBLE DU QUÉBEC

14 nouveaux distributeurs publics de crème solaire seront installés dans la province en 2026 afin d'aider les Canadiens à se protéger contre les effets nocifs des rayons UV

MONTRÉAL, le 22 juin 2026 /CNW/ - La Fondation Sauve ta peau est fière d'annoncer l'extension de son programme de distributeurs publics de crème solaire à l'ensemble du Québec, avec l'ajout de 14 nouveaux emplacements dans toute la province en 2026.

Ces nouvelles installations porteront à 21 le nombre total de distributeurs publics de crème solaire au Québec, permettant ainsi aux résidents et aux visiteurs d'accéder gratuitement à de la crème solaire tout en profitant des parcs, des installations de loisirs, des berges et d'autres espaces extérieurs.

Distributeur de crème solaire au parc Jean-Drapeau à Montréal, QC (Groupe CNW/Fondation Sauve ta peau)

« Le cancer de la peau reste l'un des cancers les plus courants au Canada, alors qu'il est en grande partie évitable », a déclaré Jasmine MacGowan, directrice générale de la Fondation Sauve ta peau. « En mettant de la crème solaire à disposition dans les espaces publics, les municipalités et communautés peuvent contribuer à réduire les obstacles à la protection solaire et encourager des habitudes saines qui, à terme, pourraient sauver des vies. »

Les nouveaux emplacements des distributeurs sont les suivants :

Ascot en Santé - À la Place Citoyenne, Parc Belvédère

La Municipalité du Village de Hemmingford - Centre récréatif de Hemmingford

Municipalité de Saint-Isidore - Chalet des loisirs

Saint-Mathieu de Saint-Mathieu - Parc Pierre-Mondat, Centre communautaire et Jardin communautaire

Ville de Coteau-du-Lac - Parc Thomas-Monro et Piscine municipale

Ville d'Hudson - Centre communautaire et Piscine municipale

Ville d'Hudson - Parc Jack Layton

Ville de Pincourt - Piscine communautaire

Ville de Saint-Zotique - Plage de Saint-Zotique et Parc Quatre-Saisons

Ces ajouts viennent s'ajouter aux emplacements de distributeurs déjà en place au Québec, notamment :

West Island College, Dollard-des-Ormeaux

Piscine municipale de Joliette

Pavillon Gilles-Beaudry, Joliette

Parc Jean-Drapeau (4 emplacements)

Ce programme offre un accès gratuit à de la crème solaire à large spectre dans des espaces publics très fréquentés où les gens passent du temps en plein air. En plus de contribuer à prévenir les coups de soleil, cette initiative sensibilise le public à l'importance de la protection solaire et du dépistage précoce du cancer de la peau.

Les experts prévoient que 11 300 personnes au Canada recevront un diagnostic de mélanome cette année, contre 10 800 l'année dernière. 1 250 d'entre elles en mourront. Même si l'on sait que 90 % des cancers de la peau sont dus à l'exposition aux rayons UV, les Canadiens passent de plus en plus de temps au soleil et les taux de cancer de la peau augmentent chaque année.

Conseils de protection solaire

Éviter les dommages cutanés causés par les rayons UV est la mesure la plus importante que nous puissions prendre pour prévenir le cancer de la peau. Voici les principales recommandations :

Limitez votre exposition au soleil en particulier entre 11 h et 16 h

Recherchez l'ombre autant que possible

Portez des vêtements protecteurs à manches longues, un chapeau et des lunettes de soleil

Appliquez généreusement une crème solaire à large spectre avec un indice de protection FPS 50. Appliquez-la 20 minutes avant l'exposition au soleil, puis renouvelez l'application toutes les deux heures ou après avoir nagé ou transpiré

Surveillez l'évolution de vos grains de beauté et l'apparition de nouveaux grains de beauté, et consultez immédiatement votre médecin si vous remarquez quelque chose de suspect

À propos de la Fondation Sauve ta peau

La Fondation Sauve ta peau est un organisme national à but non lucratif dirigé par des patients et voué à la lutte contre le mélanome, le mélanome oculaire et les cancers de la peau autres que le mélanome grâce à des initiatives nationales d'éducation, de sensibilisation et de défense des droits des patients. La Fondation Sauve ta peau s'engage à jouer un rôle actif dans la réduction de l'incidence du cancer de la peau au Canada et à offrir un soutien empreint de compassion à tous les Canadiens vivant avec un cancer de la peau.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.saveyourskin.ca/fr

SOURCE Fondation Sauve ta peau

Contact presse: Jasmine MacGowan, La Fondation Sauve ta peau, [email protected], 613 299 5022