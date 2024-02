Le défi Hair Heroes est une campagne de médias sociaux qui vise à sensibiliser le public à Coiffer les Cheveux et Sauver des Vies (CCSV), une initiative qui enseigne aux coiffeurs et aux étudiants comment éxaminer le cuir chevelu de leurs clients pour détecter le cancer de la peau.

TORONTO, le 27 févr. 2024 /CNW/ - Du 16 février au 19 avril, la Fondation Sauve ta peau et OPHA organiseront le 2e Défi Hair Heroes, une campagne de médias sociaux qui encourage les coiffeurs et les étudiants à s'entraîner à éxaminer la présence de taches potentielles de cancer de la peau sur leurs clients tout en leur donnant l'occasion de gagner des prix !

Du 16 février au 19 avril, la Fondation Sauve ta peau et OPHA organiseront le 2e défi annuel Hair Heroes. (Groupe CNW/Fondation Sauve Ta Peau)

Participer est simple : les participants sont invités à filmer une vidéo de 60 secondes ou moins montrant qu'ils intègrent un examen du cuir chevelu dans leurs techniques de coiffure habituelles. Ensuite, ils postent la vidéo sur la plateforme de médias sociaux de leur choix en utilisant le hashtag #HairHeroes2024. Les gagnants seront sélectionnés en fonction de la créativité de leur vidéo et de la manière dont ils intègrent les enseignements de la vidéo de formation CCSV . Le but du défi est d'enregistrer 100 nouveaux coiffeurs partout au Canada.

CCSV (Coiffer les Cheveux et Sauver des Vies) est une initiative de la Fondation Sauve ta peau. Fondée par deux étudiants en médecine (aujourd'hui médecins résidents), cette initiative a vu le jour lorsque les étudiants ont remarqué qu'un grand nombre de patients se présentaient à la clinique dermatologique où ils effectuaient leur stage avec des taches sur le cuir chevelu que leur coiffeur leur avait signalées. CCSV propose une vidéo de formation de 5 minutes que les coiffeurs peuvent regarder pour apprendre ce qui constitue une tache suspecte. Les personnes inscrites reçoivent ensuite des documents imprimés qu'elles peuvent distribuer à leur salon ou à leur école avec plus d'informations !

Nous sommes ravis d'offrir un assortiment de prix extraordinaires de La Roche Posay, Central Beauty Supply, Carly Ann Moore et plus encore ! Pour en savoir plus sur le Défi Hair Heroes, CCSV et la manière de participer, cliquez ici !

À propos de la Fondation Sauve ta peau:

La Fondation Sauve ta peau (FSTP) est une organisation à but non lucratif dirigée par des patients qui se consacre à la lutte contre les mélanomes et les cancers des last peau par le biais d'initiatives d'éducation, de défense des droits et de sensibilisation à travers le Canada. La FSTP offre une plate-forme de soutien aux patients et aux soignants en oncologie tout au long du continuum de soins, depuis la prévention et le diagnostic jusqu'à la survie. Visitez sauvetapeau.ca pour plus d'informations.

À propos de OPHA

L'Ontario Professional Hairstylist Association (OPHA) se consacre à la défense de l'intégrité de la profession de coiffeur et à la défense des intérêts de ses membres en Ontario. Le objectif d'OPHA est d'unir et d'aider les coiffeurs professionnels agréés et les apprentis coiffeurs agréés en se faisant l'écho auprès du gouvernement et des partenaires communautaires des réglementations, de l'octroi des licences et des normes de coiffure. L'organisation s'efforce de promouvoir l'excellence, de maintenir des normes de santé et de sécurité pour les clients, les collaborateurs et les partenaires, tout en soutenant l'avenir de la profession par le biais de la formation, de l'apprentissage, du mentorat et de la responsabilité. Visitez le site oph-association.com pour plus d'informations.

SOURCE Fondation Sauve Ta Peau

Renseignements: Contact média : Katie Dennis, [email protected]