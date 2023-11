OTTAWA, ON, le 15 nov. 2023 /CNW/ - La Fondation pour la recherche en santé (FRS) de Médicaments novateurs Canada (MNC) est heureuse d'annoncer que le Dr Kenneth Rockwood a été nommé récipiendaire de la Médaille d'honneur 2023 et qu'Oluwabukola Salami est la première récipiendaire du nouveau Prix pour la diversité et l'équité en recherche.

La Dre Oluwabukola Salami (gauche) est la lauréate inaugurale du nouveau prix pour la diversité et de l’équité en recherche et le Dr Kenneth Rockwood (droite) a reçu la Médaille d’honeur 2023 de la Fondation pour la recherche en santé. (Groupe CNW/Médicaments novateurs Canada)

Le Dr Rockwood, clinicien scientifique, enseigne à l'Université Dalhousie depuis 1991 et exerce au Queen Elizabeth II Health Sciences Centre, consacrant sa carrière au traitement des patients âgés et à l'étude du processus de vieillissement. Il a été le premier à résumer l'état de santé global d'une personne âgée en comptabilisant les déficits de santé dans un indice de fragilité, communément appelé le « modèle de fragilité de Rockwood ».

« Le Dr Rockwood a consacré sa carrière à comprendre le processus de vieillissement et a reçu des éloges internationaux pour les travaux qu'il a réalisés dans son domaine », a déclaré Mel Cappe, président du conseil d'administration de la FRS. « La FRS est très fière de remettre la Médaille d'honneur au Dr Rockwood et de reconnaître les contributions qu'il a apportées en tant que clinicien, médecin et mentor. »

Le Dr Rockwood a également dirigé plusieurs études sur la démence et les troubles cognitifs, que les gouvernements de tout le pays continuent d'utiliser pour leur politique, et qui soulignent que la démence est une maladie évitable.

« Être nommé récipiendaire de la Médaille d'honneur par la FRS est un véritable honneur. J'ai consacré ma vie à améliorer les soins et la qualité de vie des personnes âgées en cherchant à mieux comprendre le processus de vieillissement », s'est exprimé le Dr Rockwood. « Ce prix souligne l'importance de ce travail tout en mettant en évidence tout ce qu'il reste à faire pour comprendre la démence et, un jour, prévenir l'apparition de cette maladie. »

Mme Salami est professeure à l'École de médecine Cumming de l'Université de Calgary. Elle a reçu une reconnaissance internationale pour son travail sur les politiques et les pratiques qui façonnent la santé des migrants, et pour son leadership dans le domaine des soins infirmiers.

« Mme Salami est une leader exceptionnelle dans son domaine. Fondatrice de l'African Child and Youth Migration Network, elle travaille avec plus de 40 chercheurs du monde entier pour améliorer les politiques qui contribueront au bien-être des enfants et des jeunes migrants africains dans le monde entier. Elle est également une mentore dévouée, ayant formé plus de 100 étudiants de premier et deuxième cycles pour aider à améliorer les soins de santé et les traitements pour les diverses communautés dans tout le pays », a signifié Frank Stramaglia, vice-président du conseil d'administration de la FRS.

Mme Salami a participé à plus de 85 projets de recherche, pour un montant total de plus de 230 millions de dollars, sur divers sujets, notamment la santé des enfants immigrés africains, la santé mentale des immigrés et l'accès aux soins de santé pour les enfants immigrés. Elle a représenté l'Université de l'Alberta au comité directeur du Worldwide Universities Network Global Africa Group, a codirigé la création de l'Institute for Intersectionality à l'Université de l'Alberta et a publié plus de 125 articles scientifiques dans des revues examinées par des pairs, 20 autres étant en cours d'examen.

« Recevoir ce prix en reconnaissance des recherches que j'ai menées sur la santé et le bien-être des populations immigrées, racialisées et noires est un véritable honneur », a déclaré Mme Salami. « J'ai travaillé à l'amélioration de la vie des personnes noires au Canada et, grâce aux résultats de mes recherches, j'ai créé le premier mentorat universitaire entièrement interdisciplinaire pour les jeunes Noirs dans ce pays. Ce prix est partagé avec tous ceux qui œuvrent pour l'équité en matière de santé au Canada. »

Depuis sa création en 1945, la Médaille d'honneur est remise à des personnes dont la recherche ou la contribution aux politiques publiques appuyant la recherche et le développement au Canada a été reconnue à l'échelle mondiale. Parmi les précédents récipiendaires figurent le Dr Charles Best pour la codécouverte de l'insuline et le très honorable Brian Mulroney pour sa contribution au système de soins de santé au Canada.

Le Prix pour la diversité et l'équité en recherche souligne l'excellence de personnes remarquables dont les travaux favorisent la participation équitable à la recherche en santé et l'accès équitable aux soins de santé au pays, en plus d'améliorer le bien-être de tous les résidents, en particulier ceux qui font face à des inégalités en matière de santé.

Suivez la FRS sur Twitter et LinkedIn pour en savoir plus et connaître les dernières nouvelles en matière de recherche en santé au Canada.

À propos de la Fondation pour la recherche en santé

La Fondation pour la recherche en santé (FRS) de Médicaments novateurs Canada est un organisme à but non lucratif qui investit dans les recherches en santé dans les centres universitaires canadiens et qui fait la promotion de l'importance de l'innovation en santé axée sur la recherche au pays. L'une des principales fondations pour la santé privées du pays, la FRS contribue à prévenir et à traiter les maladies, ainsi qu'à améliorer les systèmes de soins de santé canadiens. De plus, elle s'engage à résoudre des problèmes liés à la santé en faisant preuve d'excellence dans le domaine de la recherche, en formant des partenariats avec des parties prenantes et en contribuant à l'avancement des politiques publiques.

À propos de Médicaments novateurs Canada

Médicaments novateurs Canada (MNC) est l'association nationale qui représente la voix de l'industrie pharmaceutique innovatrice canadienne. L'association défend des politiques qui favorisent la découverte, le développement et l'offre de médicaments et de vaccins novateurs afin d'améliorer la vie de l'ensemble de la population. De plus, elle soutient l'engagement de ses membres d'être des partenaires précieux du système de santé canadien. L'association représente 48 entreprises, qui investissent près de 1,4 milliard de dollars par an en recherche et développement. De cette façon, elle alimente l'économie fondée sur la connaissance du pays tout en contribuant à hauteur de 8 milliards de dollars à l'économie nationale. Tous ses membres suivent le Code d'éthique de MNC, ils travaillent donc de manière hautement éthique avec les gouvernements, les payeurs privés, les professionnels de la santé et les parties prenantes.

SOURCE Médicaments novateurs Canada

Renseignements: Marise Varanda, Directrice, Relations avec les médias et contenu, Téléphone : 613-462-5369, Courriel : [email protected]