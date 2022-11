OTTAWA, ON, le 8 nov. 2022 /CNW/ - La Fondation pour la recherche en santé (FRS) de Médicaments novateurs Canada est heureuse d'annoncer que la Dre Megan MacPherson et son équipe de recherche ont reçu la subvention d'équipe pour la recherche en soins virtuels de la FRS. La Dre MacPherson est la responsable de la pratique régionale pour la recherche et l'application des connaissances en santé virtuelle à Fraser Health, en Colombie-Britannique.

« Au nom du conseil d'administration de la Fondation, je tiens à féliciter Dre MacPherson et son équipe. Les résultats de sa recherche permettront d'éclairer les politiques et les normes de pratique afin de promouvoir un accès équitable aux soins de santé, ce qui correspond directement à l'engagement de longue date de la FRS de soutenir la prise de décision fondée sur la recherche au Canada », a déclaré Mel Cappe, président du conseil d'administration de la FRS.

Si la pandémie de COVID-19 a contribué à l'établissement des soins virtuels comme une solution novatrice pour remplacer les consultations en personne auprès des fournisseurs de soins de santé, elle a également révélé des inégalités d'accès, en particulier pour les groupes sous-représentés. Grâce à la subvention de la FRS, la Dre MacPherson et son équipe étudieront les possibilités d'amélioration de la messagerie virtuelle entre patients et fournisseurs pour les personnes âgées sous-représentées, notamment les minorités visibles et les personnes vivant avec un handicap.

« Je suis extrêmement reconnaissante à la Fondation pour la recherche en santé de me donner l'occasion de faire avancer cette importante recherche. Puisqu'environ 30 % de la population canadienne sera âgée de plus de 65 ans d'ici 2068, assurer un accès équitable aux services de santé virtuels pour les Canadiens plus âgés constitue un élément clé de notre système de soins de santé qui doit être abordé », a expliqué la Dre MacPherson.

La messagerie virtuelle entre patients et fournisseurs, comme les textos, les applications et les courriels, peut aider à assurer un suivi à domicile auprès des patients âgés après leur sortie de l'hôpital, ce qui peut réduire les transferts, l'exposition et d'autres risques pour la sécurité et la santé. Toutefois, l'accès équitable à ce type de soins virtuels ne peut être réalisé que si les recherches et les évaluations sont représentatives de diverses personnes âgées, ce que la Dre MacPherson et son équipe relèveront dans le cadre de leur recherche.

« Notre industrie est fière de soutenir la recherche qui améliorera l'accès équitable des Canadiens à des solutions de soins de santé novatrices », a déclaré Pamela Fralick, présidente de Médicaments novateurs Canada. « L'amélioration de l'accès aux soins virtuels peut contribuer à alléger la pression croissante sur nos systèmes de soins de santé, et j'ai hâte de voir les répercussions du travail de la Dre MacPherson. »

À propos de la Fondation pour la recherche en santé

La Fondation pour la recherche en santé (FRS) de Médicaments novateurs Canada est un organisme à but non lucratif qui investit dans les recherches en santé dans les centres universitaires canadiens et qui fait la promotion de l'importance de l'innovation en santé axée sur la recherche au pays. L'une des principales fondations pour la santé privées du pays, la FRS contribue à prévenir et à traiter les maladies, ainsi qu'à améliorer les systèmes de soins de santé canadiens. De plus, elle s'engage à résoudre des problèmes liés à la santé en faisant preuve d'excellence dans le domaine de la recherche, en formant des partenariats avec des parties prenantes et en contribuant à l'avancement des politiques publiques.

À propos de Médicaments novateurs Canada

Médicaments novateurs Canada (MNC) est l'association nationale qui représente la voix de l'industrie pharmaceutique innovatrice canadienne. L'association défend des politiques qui favorisent la découverte, le développement et l'offre de médicaments et de vaccins novateurs afin d'améliorer la vie de l'ensemble de la population. De plus, elle soutient l'engagement de ses membres d'être des partenaires précieux du système de santé canadien. L'association représente 50 entreprises, qui investissent près de 1,4 milliard de dollars par an en recherche et développement. De cette façon, elle alimente l'économie fondée sur la connaissance du pays tout en contribuant à hauteur de 8 milliards de dollars à l'économie nationale. Tous ses membres suivent le Code d'éthique de MNC, ils travaillent donc de manière hautement éthique avec les gouvernements, les payeurs privés, les professionnels de la santé et les parties prenantes.

SOURCE Médicaments novateurs Canada

Renseignements: Marise Varanda, Directrice, Relations avec les médias et contenu, Téléphone : 613-462-5369, Courriel : [email protected]