OTTAWA, ON, le 15 nov. 2022 /CNW/ - La Fondation pour la recherche en santé (FRS) de Médicaments novateurs Canada est heureuse d'annoncer que la Dre Allison McGeer est la récipiendaire de la prestigieuse Médaille d'honneur. En plus de travailler au Mount Sinai Hospital en tant que médecin microbiologiste et spécialiste des maladies infectieuses respectée, la Dre McGeer enseigne au département de médecine de laboratoire et de pathobiologie de l'Université de Toronto.

« La FRS est extrêmement fière de remettre la Médaille d'honneur à la Dre McGeer. Elle a joué un rôle déterminant dans la lutte contre la COVID-19 au Canada, et a inspiré, formé et encadré une génération entière de spécialistes des maladies infectieuses au pays et à l'étranger. Au nom de la FRS, je la félicite pour cette distinction bien méritée », a affirmé Mel Cappe, président du conseil d'administration de la FRS.

La Dre McGeer est aux premières lignes des maladies infectieuses émergentes au Canada et dans le monde depuis de nombreuses années. Elle a dirigé les enquêtes canadiennes sur le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) en 2003, et a travaillé avec l'Organisation mondiale de la Santé en Arabie saoudite en 2013 pour aider à combattre le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO) ainsi qu'en Afrique de l'Ouest en 2014 et 2015 pendant l'éclosion du virus Ebola. De plus, elle a agi à titre de conseillère scientifique clé auprès de décideurs politiques locaux, provinciaux et nationaux sur de multiples enjeux liés aux maladies infectieuses, comme la résistance aux antimicrobiens et l'immunisation.

« C'est avec beaucoup d'humilité que je reçois la Médaille d'honneur de la FRS, » a-t-elle déclaré. « La FRS est un pilier de longue date dans le milieu de la recherche en santé et c'est un honneur de recevoir cette reconnaissance. »

Depuis plus de 75 ans, la FRS reconnaît fièrement les Canadiens dont les contributions ont fait progresser la recherche en santé et ont amélioré la vie des gens. La Dre McGeer rejoint les rangs de Sir Alexander Fleming, du Dr Charles Best et du très honorable Brian Mulroney, qui ont tous déjà reçu la Médaille d'honneur. En plus de la Médaille d'honneur, elle recevra 20 000 $, qu'elle a choisi de remettre à Indspire, un organisme de bienfaisance autochtone et national qui investit dans l'éducation des peuples autochtones.

« Nous sommes incroyablement chanceux d'avoir au Canada des personnes comme la Dre McGeer qui travaillent sans relâche pour améliorer les résultats sur la santé des patients. Nos membres sont heureux de soutenir le travail continu de la FRS et de célébrer les Canadiens qui contribuent à façonner l'innovation en santé axée sur la recherche et les résultats des politiques au profit des Canadiens », a souligné Pamela Fralick, présidente de Médicaments novateurs Canada.

À propos de la Fondation pour la recherche en santé

La Fondation pour la recherche en santé (FRS) de Médicaments novateurs Canada est un organisme à but non lucratif qui investit dans les recherches en santé dans les centres universitaires canadiens et qui fait la promotion de l'importance de l'innovation en santé axée sur la recherche au pays. L'une des principales fondations pour la santé privées du pays, la FRS contribue à prévenir et à traiter les maladies, ainsi qu'à améliorer les systèmes de soins de santé canadiens. De plus, elle s'engage à résoudre des problèmes liés à la santé en faisant preuve d'excellence dans le domaine de la recherche, en formant des partenariats avec des parties prenantes et en contribuant à l'avancement des politiques publiques.

À propos de Médicaments novateurs Canada

Médicaments novateurs Canada (MNC) est l'association nationale qui représente la voix de l'industrie pharmaceutique innovatrice canadienne. L'association défend des politiques qui favorisent la découverte, le développement et l'offre de médicaments et de vaccins novateurs afin d'améliorer la vie de l'ensemble de la population. De plus, elle soutient l'engagement de ses membres d'être des partenaires précieux du système de santé canadien. L'association représente 50 entreprises, qui investissent près de 1,4 milliard de dollars par an en recherche et développement. De cette façon, elle alimente l'économie fondée sur la connaissance du pays tout en contribuant à hauteur de 8 milliards de dollars à l'économie nationale. Tous ses membres suivent le Code d'éthique de MNC, ils travaillent donc de manière hautement éthique avec les gouvernements, les payeurs privés, les professionnels de la santé et les parties prenantes.

