La Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes verse 2,8 M $ à des organismes pour faire avancer l'équité en matière de santé des femmes

MONTRÉAL, le 21 oct. 2024 /CNW/ - La santé des femmes est en pleine crise. Il est choquant de constater que seulement 7 % du financement national1 est alloué à la recherche sur la santé des femmes, alors que 70 % des patients qui présentent des « symptômes inexpliqués sur le plan médical2 » sont des femmes. Cette injustice, combinée au manque de sensibilisation à l'égard de ce problème, met la vie des femmes en danger.

Dans le but de rendre les soins de santé plus équitables et accessibles aux femmes, la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC est heureuse d'annoncer les bénéficiaires de son programme de dons communautaires 2024. Au Québec, six organismes recevront jusqu'à 100 000 $ en dons pour leur permettre de poursuivre leurs précieux efforts, améliorant ainsi l'état des soins de santé pour les femmes dans leurs communautés. Au cours des 12 prochains mois, le programme financera des initiatives critiques dans différents domaines comme la santé mentale des femmes, la santé sexuelle, la violence basée sur le genre et l'équité en matière de produits menstruels.

« La santé d'une communauté est tributaire de la santé des femmes qui y vivent. En investissant dans la santé des femmes, nous investissons du même coup dans un pays en meilleure santé », déclare Paulette Minard, directrice, Investissement communautaire à la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes. « Dans le cadre du programme de dons communautaires, nous sommes fiers de contribuer au travail important réalisé par ces organismes. Des programmes locaux aux initiatives de sensibilisation en passant par l'amélioration de l'accès aux soins, nous œuvrons ensemble à bâtir un pays où toutes les femmes peuvent vivre en meilleure santé. »

Voici les bénéficiaires du programme de dons communautaires de cette année, au Québec :

Maison le Paravent, Pour qu'aucune femme ne soit oubliée

Fondation La rue des Femmes, La rue des Femmes, guérir l'itinérance

Fondation OLO , Le pouvoir d'agir des mamans en situation de vulnérabilité par l'accès à l'information, des outils adaptés et des aliments sains

S.O.S. Grossesse, Centre de Santé des Femmes de la Capitale-Nationale

Fondation du Centre Hospitalier de l'Université de Montréal , Programme Cardio F

L'Institut de l'innovation, Initiative Panier de produits menstruels.

Depuis 2022, la Fondation a appuyé plus de 50 initiatives communautaires, incluant la Fondation du CHUM et son programme Cardio F. « Grâce au soutien de la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes, un partenariat inédit entre des pharmaciens affiliés à Pharmaprix et Cardio F du CHUM a permis la création d'un projet pilote visant à améliorer le suivi des patientes ayant subi une complication cardiovasculaire pendant leur grossesse. L'implication des pharmacies, par leur proximité et leur accompagnement personnalisé, est essentielle pour faciliter le suivi, améliorer l'observance thérapeutique et, à terme, la santé des patientes. Ce projet, c'est l'histoire d'une synergie remarquable pour une meilleure compréhension et une prise en charge optimale des complications cardiovasculaires chez les femmes enceintes. », affirme Caroline Poupart, vice-présidente développement philanthropique de la Fondation du CHUM.

La Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes est un organisme de bienfaisance enregistré. Pour en savoir plus sur la Fondation, veuillez visiter le site : https://fondationpharmaprix.ca/fr/our-impact/.

À propos de la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes

La Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes, branche caritative de PharmaprixMD, s'engage à aider les femmes canadiennes à mener leur vie en meilleure santé en rendant les soins plus équitables et accessibles. La Fondation investira 50 millions de dollars d'ici 2026 pour remédier à certaines des inégalités de santé les plus pressantes auxquelles font face les femmes, y compris le manque de représentation dans la recherche en santé, les obstacles à l'accès aux soins de santé mentale et les conséquences urgentes que les femmes rencontrent de façon disproportionnée en raison de la pauvreté et de la violence familiale. Pour en savoir plus, visitez fondationpharmaprix.ca/ .

