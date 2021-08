OTTAWA, ON, le 17 août 2021 /CNW/ - La Fondation paralympique canadienne (FPC) accueille officiellement la Banque Nationale au prestigieux Hall des champions de son Cercle des champions, grâce à un don de 500 000 $ visant à offrir davantage d'occasions de participation sportive aux Canadiens ayant un handicap. Le Cercle des champions de la FPC est composé de personnes et d'organisations généreuses qui contribuent à créer un impact majeur et durable sur le système parasportif au Canada.

« À la Banque Nationale, nous croyons que l'inclusion et la diversité sont fondamentales pour avoir des communautés fortes », déclare Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale. « Nous croyons également au pouvoir transformateur du sport. Grâce à ce don, nous voulons contribuer à faire en sorte qu'aucun obstacle n'empêche les Canadiens ayant un handicap de participer à des activités sportives. Qu'il s'agisse de s'assurer qu'un jeune vivant avec un handicap ait la chance de pratiquer un sport près de chez lui ou, pour d'autres, de représenter le Canada aux Jeux paralympiques, nous vous soutiendrons et vous encouragerons tout au long de votre parcours ! »

« Nous sommes ravis d'avoir le soutien de la Banque Nationale et de l'accueillir au sein de la communauté de la Fondation paralympique canadienne », ajoute Dean Brokop, directeur de la Fondation paralympique canadienne. « Un trop grand nombre de Canadiens ayant un handicap n'ont pas la possibilité de pratiquer un sport et de devenir des athlètes. Ce don contribuera grandement à leur offrir des occasions de s'adonner au sport et aidera plus de gens à atteindre leurs objectifs et à réaliser leurs rêves. »

La FPC apporte un soutien financier aux trois secteurs de programmes qui, ensemble, travaillent à créer un système parasportif durable au Canada à tous les niveaux : le développement des jeunes athlètes, les programmes destinés à la prochaine génération et la haute performance.

« Le soutien de grandes entreprises comme la Banque Nationale est une véritable leçon d'humilité », indique Karolina Wisniewska, paralympienne en ski para-alpin, membre du Temple de la renommée paralympique canadien et athlète ambassadrice de l'Équipe paralympique canadienne de Tokyo 2020. « Le sport et l'activité physique jouent un rôle important pour tous les Canadiens, particulièrement ceux qui ont un handicap. Je tiens à remercier la Banque Nationale pour son engagement envers un terrain de jeu équitable. Ce généreux don aura un impact sur d'innombrables personnes et organisations, d'un bout à l'autre du Canada. »

À propos de la Fondation paralympique canadienne

La Fondation paralympique canadienne, organisme caritatif enregistré, est la branche philanthropique du Comité paralympique canadien. Fondée en 2015, la Fondation croit que chaque Canadienne et chaque Canadien doit pouvoir s'imaginer sur la ligne de départ, peu importe ses capacités. Pour plus d'information, visitez le site : FondationParalympique.ca.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 351 milliards de dollars au 30 avril 2021, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 26 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX: NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

