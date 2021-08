La Société Canadian Tire (SCT) soutient les communautés partout Canada par l'entremise de la plateforme Nous jouons tous pour le Canada, ainsi que de la Fondation Bon départ de Canadian Tire, qui œuvre pour que les enfants dans le besoin aient un accès égal au sport et aux loisirs. Nous jouons tous pour le Canada et Bon départ de Canadian Tire réaffirment l'engagement de la SCT d'encourager et de célébrer le sport et le jeu afin de renforcer nos communautés et les rendre plus inclusives. La SCT est partenaire du Comité paralympique canadien depuis 2013.

Para 50/50 offre trois prix de participation hâtive et une chance de gagner le gros lot. Les tirages auront lieu aux dates suivantes :

Participation hâtive - tirage n o 1 : samedi 28 août , 22 h HE

1 : , 22 h HE Carte-cadeau Canadian Tire de 500 $

Participation hâtive - tirage n o 2 : mercredi 1 er septembre , 22 h HE

2 : , 22 h HE Carte-cadeau Canadian Tire de 1 000 $

Participation hâtive - tirage n o 3 : vendredi 3 septembre , 22 h HE

3 : , 22 h HE Chandail signé par Wayne Gretzky

Gros lot : dimanche 5 septembre , 22 h HE

, 22 h HE Le gros lot commence à 25 000 $

En achetant un billet de Para 50/50, les participants soutiennent la prochaine génération de para-athlètes, alors qu'ils continuent de travailler afin de réaliser leur rêve de monter sur le podium paralympique. Les recettes nettes de Para 50/50 permettront de financer des subventions en Ontario par l'entremise du Fonds de développement du sport paralympique, du programme de développement des athlètes de la prochaine génération et du Fonds parasport de Bon départ.

Achetez vos billets dès aujourd'hui au Para5050.ca.

À propos de la Fondation paralympique canadienne

La Fondation paralympique canadienne, organisme caritatif enregistré, est la branche philanthropique du Comité paralympique canadien. Fondée en 2015, la Fondation croit que chaque Canadienne et chaque Canadien doit pouvoir s'imaginer sur la ligne de départ, peu importe ses capacités. Pour plus d'information, visitez le site : FondationParalympique.ca.

À propos de la Société Canadian Tire

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) ou la « Société » est un groupe d'entreprises qui comprend un secteur Détail, une division des Services Financiers et CT REIT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie ici grâce à ses catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant et Articles saisonniers et de jardinage. Party City, PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le secteur Détail comprend également Mark's/L'Équipeur, détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller ; Pro Hockey Life, un magasin d'équipement de hockey haut de gamme pour les joueurs d'élite ; ainsi que SportChek, Hockey Experts, Sports Experts, Intersport et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements pour la vie active. Plus de 1 740 magasins de détail et postes d'essence sont gérés et soutenus par la division des Services Financiers et par des dizaines de milliers d'employés de la Société dans l'ensemble du Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que par ses marchands, les franchisés et les détaillants de la Division pétrolière à l'échelle locale. Par ailleurs, la Société détient et exploite la marque Helly Hansen, chef de file mondial dans le domaine du vêtement de sport et de travail dont le siège social est situé à Oslo, en Norvège. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site corp.canadiantire.ca.

